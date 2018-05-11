Доходы отцов города Уфы: самые богатые чиновницы и обедневший Ирек Ялалов

Декларации муниципальных чиновников столицы Башкирии проще, чем в Казани, но не без сюрпризов

Фото: ufacity.info ( на фото - Ирек Ялалов)

Муниципальные чиновники города Уфы отчитались о своих доходах за 2017 год, вызывав пристальный интерес общества. Не осталась в стороне и аналитическая служба «Реального времени», где пристально следят за процессами в важнейшем российском мегаполисе на стыке бассейна Волги с Уральским хребтом. Многие цифры вызывают больше вопросов, как например сверхдоходы замглавы района, курирующей социальный блок, или доходы глав районов, которые предпочитают самые демократичные марки автомобилей. Однако, понимая, что каждый государственный и муниципальный служащий готов к внимаю к своей персоне и знает, чего могут стоит искажения, мы склонны верить этим цифрам и фактам.

Самые богатые муниципальные служащие — женщины

Первое место по личному доходу среди муниципальных служащих Уфы заняла заместитель главы Октябрьского района Гузэль Файзуллина, которая за 2017 год заработала 6,3 миллиона рублей. Файзуллина курирует работу в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной поддержки. Интересно, что по другим пунктам декларация Файзуллиной выглядит весьма скромно. В ее пользовании находятся квартира площадью всего 47,9 кв. м и автомобиль Ford Fiesta (стоимость новой машины, согласно официальному прайс-листу компании Ford, от 592 до 836 тыс. рублей). Бизнесы, которые в прошлом могли быть связаны с Файзуллиной, в открытых источниках не выявлены, сделок за 2017 год не задекларировано, супруг в декларации не указан. На муниципальной службе в социальных органах Октябрьского района Уфы Файзуллина с 1995 года.

Первое место по совместному доходу с супругом и третье место по личному доходу занимает Гульнара Валиева, заместитель главы администрации Уфы — начальник финансового управления городского округа. 2017 год был поворотным в карьере Валиевой. До июля она работала вице-мэром в Стерлитамаке, откуда и была назначена управлять городскими финансами столицы Башкортостана. За этот год она заработала 5,34 миллиона рублей, а ее супруг — 1 миллион рублей. Супругу принадлежат два земельных участка 1 900 и 1 712 кв. м и жилой дом 64,1 кв. м.

Чуть-чуть не хватило до первой тройки самых обеспеченных муниципальных чиновников управделами Уфы Альфире Бакиевой, которая задекларировала 5,32 миллиона рублей.

Артур Хромец в прошлом был генеральным директором группы компаний «Башкирский кирпич», владельцем компаний «Стерлитамакский кирпичный завод» и «Уфастройкерамика». Фото stroifed.ru



Вице-мэр из «Башкирского кирпича»

С Гузэль Файзуллиной и Гульнарой Валиевой тройку лидеров делит заместитель мэра Артур Хромец, курирующий вопросы строительства, архитектуры и транспорта. В прошлом он был генеральным директором группы компаний «Башкирский кирпич», владельцем компаний «Стерлитамакский кирпичный завод» и «Уфастройкерамика». Совместный доход вице-мэра и его супруги насчитывает 6,33 миллиона, при том что вклад супруги в эту сумму только 2 с небольшим тысячи рублей. Именно Хромец является самым обеспеченным сотрудником мэрии столицы Башкортостана.

В собственности у вице-мэра земельный участок площадью 2 807 кв. м, два жилых дома 68 и 147 кв. м и квартира 41,2 кв. м. На супругу записана квартира побольше — 117 кв. м. Автопарк составляют кроссовер Nissan Murano и внедорожник Toyota LG 200.

Доходы семьи мэра Ялалова упали на 118 тысяч

На 188 173 рублей меньше, чем в 2017 году, заработали супруги Ялаловы. Доход мэра Ирека Ялалова за истекший год составил всего 4,8 миллиона рублей, а его супруги 0,53 миллиона рублей. За 2016 год градоначальник задекларировал 4,85 миллиона рублей, а его жена 0,68 миллиона рублей.

Стоит обратить внимание на распределение недвижимого имущества в семье мэра Уфы, большая часть которого задекларирована на жену. Это земельный участок 2 398 кв. м, жилой дом 611,4 кв. м, 136,5 кв. м в долевой квартире, хозяйственное строение и гараж площадью почти 143 кв. м. У самого мэра недвижимость гораздо скромнее. Две квартиры 59 и 114 метров да парковочное место.

Самым богатым среди глав районов Уфы стал глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев. Фото sociumin.com

Наиболее обеспеченный глава в Советском районе

Самым богатым среди глав районов Уфы стал глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев, заработавший за 2017 год 2,83 миллиона рублей. Следом за ним идет глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин с задекларированными 2,41 миллиона рублей и глава администрации Калининского района Сергей Кожевников с 2,26 миллиона рублей.

Однако если принимать во внимание доходы супруг районных глав, этот рейтинг выстраивается несколько иначе. Самый высокий доход у супруги все того же Урала Кильсенбаева — 1,15 миллиона рублей. Затем следует супруга главы Дёмского района Сергея Плотникова с 0,72 миллиона, а затем супруга главы Орджоникидзевского района с 0,46 миллиона.

В результате по совокупному доходу семей первую тройку составляют главы Советского, Орджоникидзевского и Дёмского районов. Для сравнения, глава Октябрьского района Роберт Ахунов, где работает абсолютный лидер рейтинга Гузэль Файзуллина, заработал всего 2,21 миллиона, а его супруга всего 355 тысяч.

По задекларированной главами районов недвижимости снова выделяется Урал Кильсенбаев, владеющий огромным земельным участком в 10 950 000 квадратных метров. Хотя, как указано в декларации, ему принадлежит только 1/302 доля участка. Также в собственности Кильсенбаева два сада площадью 765 и 872 кв. м, и еще один участок площадью 2105 кв. м.

Глава Октябрьского района Роберт Ахунов владеет автомобилем Hyundai Solaris, а у его супруги машины нет. Фото ufaved.info

Бюджетные автомобили и скромные квартиры

Впрочем, далеко не все представленное в декларациях уфимских глав районов поражает воображение масштабами. Есть здесь и место простой человеческой скромности. Так, глава Октябрьского района Роберт Ахунов владеет автомобилем Hyundai Solaris, а у его супруги машины нет.

Глава Ленинского района Дмитрий Масютнин предпочитает отечественного производителя и ездит на автомобиле LADA Granta. Собственной недвижимости у него нет. Только квартира 60 кв. м на него и двух детей.

Пример умеренности главам районов может преподать мэр столицы Башкортостана Ирек Ялалов, в семье которого автопарк состоит из двух «японцев» Toyota PRADO 2004 года выпуска и Toyota RAV-4 2006 года.

В целом аскетичнее, чем в Казани

Поскольку в России, не без ревности, принято сравнивать соседние города-миллионники, следует сказать, что суммы, которыми в декларациях оперируют уфимские муниципальные чиновники, в целом меньше, чем у казанских коллег. Это наглядно демонстрирует прошлое исследование аналитической службы «Реального времени».

Для жен глав районов Уфы 11 миллионов, которые заработала супруга главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Тимура Алибаева — сказка. Заместителей глав районов, которые зарабатывают по 8 миллионов, как замглавы Кировского и Московского районов Айдар Загеров, в Уфе тоже пока нет.

Доходы глав районов Уфы

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 2 1 Файзуллина Гузэль Асхатовна Заместитель главы администрации Октябрьского района городского округа город Уфа 6.344.911,63 3 2 Хромец Артур Леонидович Заместитель главы администрации городского округа город Уфа 6.327.789,77 2.213,72 1 3 Валиева Гульнара Галимьзяновна Заместитель главы администрации городского округа город Уфа 5.349.809,42 1.099.435,22 4 4 Ялалов Ирек Ишмухаметович Глава администрации городского округа город Уфа 4.809.580,21 539.805,29 8 5 Умаргалин Рафкат Саматович Заместитель главы администрации Кировского района городского округа город Уфа 3.223.151,83 306.896,88 6 6 Кильсенбаев Урал Тагирович Глава администрации Советского района городского округа город Уфа 2.837.378,28 1.151.140,95 16 7 Насыртдинов Илгиз Диккатович Заместитель главы администрации городского округа город Уфа 2.475.979,32 128.803,20 12 8 Галиуллин Марат Мударисович Глава администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 2.419.855,82 468.357,00 15 9 Кожевников Сергей Петрович Глава администрации Калининского района городского округа город Уфа 2.267.253,60 359.052,30