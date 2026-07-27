В восьми городах Татарстана сняли угрозу атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим «Беспилотная опасность» на всей территории Республики Татарстан сохраняется.
Ранее угроза атаки БПЛА была снята в Казани и Зеленодольске. Также отменен режим ракетной опасности, который действовал в Татарстане более двух часов.
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