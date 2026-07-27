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В восьми городах Татарстана сняли угрозу атаки БПЛА

08:03, 27.07.2026

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется

В восьми городах Татарстана сняли угрозу атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим «Беспилотная опасность» на всей территории Республики Татарстан сохраняется.

Ранее угроза атаки БПЛА была снята в Казани и Зеленодольске. Также отменен режим ракетной опасности, который действовал в Татарстане более двух часов.

Зульфат Шафигуллин

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