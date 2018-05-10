Трамп vs Тегеран: никакой войны завтра не будет, а нефть может дойти максимум до $80

Военные эксперты, политологи и экономисты оценили возможные негативные последствия для России и мира

На фоне заявления Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном подскочили цены на нефть и укрепился рубль. Однако радоваться рано, предупреждают эксперты и прогнозируют негативные последствия отказа США от сделки с Тегераном. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подорожали нефть и рубль

Во вторник вечером президент США заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних санкций ЕС и Америки.

После заявления цены на нефть резко пошли вверх, как следствие, укрепился рубль. Так, в среду стоимость барреля нефти марки WTI увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14 — рекордных значений за последние 3,5 года. Марка Brent поднялась до отметки $78 за баррель впервые за четыре года. Аналитики связывают это с опасениями спада объемов поставок нефти ввиду возобновления санкций в отношении Ирана. Сейчас эта страна экспортирует до 2 млн баррелей в сутки.

Сегодня на фоне дорожающего черного золота растет в цене и российская валюта. По состоянию на 13.30 на Московской бирже курсы доллара и евро упали почти на рубль: 62,30 руб./$ и 73,97 руб./€ соответственно. Появились шутки, что таким образом Дональд Трамп преподнес Владимиру Путину подарок на 9 Мая. Но эксперты предупреждают и о негативных последствиях отказа от ядерной сделки с Ираном для России и мира в целом.

Тем не менее в Белом доме считают, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность создания ядерной бомбы в обход ограничений. Поэтому Америка обещает вернуть старые и ввести новые санкции против Тегерана, если он не умерит «ядерные амбиции». При этом Трамп заявил о готовности заключить новое соглашение. Евросоюз, напротив, призывает продолжать выполнять сделку. Москва добавила, что разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

Сигнал для Северной Кореи и негативные последствия для России и ЕС

— Прежде всего, это показывает США как крайне ненадежного и непредсказуемого партнера по переговорному процессу. Это же может касаться и любых других вопросов. В частности, возможно, договоренности американцев с Северной Кореей по поводу отказа этой страны от ядерного оружия. Наверное, это будет такой сигнал для Северной Кореи об отсутствии гарантий в любых договоренностях с США, — отметил доктор политических наук, профессор РАНХиГС и эксперт по геополитике Владимир Штоль.

Для России, по его словам, отказ США от соглашения также не сулит ничего хорошего. Поскольку у нашей страны есть определенный объем отношений с Ираном, и договоренность по ядерной сделке была достигнута в том числе при участии российской стороны: «Поэтому негативные последствия будут не только в моральном плане, но и вполне материально ощутимые, причем для всех участников, в том числе для европейцев». Так, в частности, российские потери могут выразиться в рамках сотрудничества с Ираном в области атомной энергетики — с ослаблением санкций наша страна намеревалась поставлять в Иран оборудование для энергоблоков. Теперь поставки под вопросом.

Кроме того, пока до конца не ясно, как поведет себя Евросоюз. Что если, несмотря на заявления, ЕС поддержит США и также откажется от договоренностей? «Судя по всем последним шагам европейцев в поддержку американцев, я бы этого не исключал полностью», — отметил Владимир Штоль.

«Максимум до $80 за баррель может дойти»

К сожалению, обострение международных отношений в мире вокруг ситуации с Ираном и не только стало «хорошей привычкой», сетуют политологи: «Каждый день приносит проблемы: отказы от договоренностей, ужесточение санкций и усиление напряженности по линии мировой безопасности и региональных конфликтов».

Рост цен на нефть на этом фоне Владимир Штоль считает искусственной ситуацией: «она может непредсказуемо подниматься и опускаться, и Иран здесь хоть и глобальный игрок, но не единственный». Поэтому эксперт не разделяет ожиданий катастрофических последствий от роста или падения цен на этот ресурс.

Схожей точки зрения придерживается и Михаил Портной, доктор экономических наук, директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН. «Думаю, что цены на нефть сильно не вырастут. Иран не был большим поставщиком, максимум до $80 за баррель может дойти. Хотя и это с 2014 года будут рекордные значения». В отличие от других коллег Портной считает, что Евросоюз все же не присоединится к санкциям США против Ирана.

«Никакой войны завтра не последует, но что будет послезавтра — не знаем»



Экономист Дмитрий Травин считает, что выход Трампа из ядерного соглашения ведет к нарастанию нестабильности в мире, но возможность военных конфликтов на этом фоне пока исключает: «Конечно, лучше, когда соглашения реализуются, но здесь недоверие сторон в последнее время усилилось. Обострение в отношениях уже произошло, но из этого не следует, что завтра последует война и американцы где-то высадятся со своими солдатами».

Как поведут себя в этой ситуации европейские страны, Травин не берется предсказывать: «Европа тоже разная. Здесь надо смотреть за развитием ситуации, могут быть разные интерпретации. Мы помним знаменитую ситуацию иракской войны 2003 года. Тогда часть европейских стран американцев поддержала, часть — нет».

Прогнозировать рост цен на нефть экономист также не стал: «такие прогнозы — шарлатанство, я могу понять, почему это происходит. Если есть нестабильность в нефтеносных регионах, почти всегда цены растут. Но как рынок оценит масштабы этой нестабильности — предсказать невозможно. Пока мы видим, что никакой войны из-за этого завтра не последует. Но что будет послезавтра, мы не знаем».

США закрыли Тегерану «двери» для экспансии в Сирии и Ираке

Политолог, исламовед Кирилл Семенов считает, что выход Трампа из ядерной сделки с Ираном связан не столько или не только с иранской ядерной программой, а прежде всего с экспансионистскими устремлениями Тегерана на Ближнем Востоке.

— Именно поэтому в числе требований к Ирану называется и отказ от поддержки террористических организаций, включая Хезболлу. Собственно ядерная сделка открыла Тегерану двери для расширения экспансии, так у иранской стороны появилась финансовая основа для активных внешнеполитических мероприятий и финансирования своих многочисленных прокси, прежде всего в Сирии и Ираке. Поэтому у американской администрации стоит задача закрыть эти «двери» и лишить Тегеран этой основы. И в этом выполнение Вашингтоном ряда своих обязательств перед своими ближневосточными союзниками — Израилем и монархиями Залива, — отметил Семенов.

По его словам, выход из сделки США, по сути, и явился ответом на линию по экскавации ситуации на Ближнем Востоке, которую инициировал Тегеран: «Естественно, стоит задача его остановить, выдавить из Ирака и Сирии, лишить возможности для дальнейшей экспансии». При этом эксперт не исключает, с учетом подобной повестки, ответных действий иранской стороны, но в то же время полагает, что эскалация была бы, скорее всего, неизбежна и без выхода США из сделки, так как «Иран не устанавливал границы своей экспансии, и никто не может исключать, что в случае окончательного подавления оппозиции в Сирии Тегеран бы не анонсировал какую-нибудь операцию по шиитскому восстанию в Саудию или «ограниченную войну» с Израилем и т. д.».

— Скорее всего, европейские страны все-таки будут вынуждены присоединиться к санкциям. Притом в их основу могут как раз быть положены не какие-то выводы о нарушении Ираном ядерной программы, а внимание будет акцентироваться как раз на поддержке Тегераном террористических организаций и на их участии в войне в Сирии. Также важно иметь в виду, что США могут убедить присоединиться к санкциям Японию и Южную Корею, которые закупают достаточно большие объемы иранской нефти. Здесь внимание может быть акцентировано на том, что КНДР оказывает помощь Ирану в его военных ракетных и ядерных разработках, а в ответ получает от Ирана необходимые средства для развития собственной ядерной программы, — заключил Кирилл Семенов.

Из истории ядерной сделки с Ираном

Напомним, ядерную программу Тегеран начал развивать во время правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (1941—1979) при поддержке Америки в рамках сотрудничества в области мирного использования атома. Членом МАГАТЭ Иран стал в 1958 году, через 10 лет подписал договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году). Иностранные специалисты строят в стране первые энергоблоки, но исламская революция помешала планам по развитию программы. В ответ на захват своего посольства Америка вводит первые санкции против Ирана: прекращает покупать нефть, замораживает иранские вклады в своих банках, запрещает продажу Ирану запчастей для военного снаряжения.

В 1980-м запрещаются экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, денежные переводы в эту страну и импорт иранских товаров. В последующие годы санкционный режим неоднократно корректировался — часть запретов снималась, другая ужесточалась и т.д.

В 2003 году Иран подписывает дополнительный протокол к договору о нераспространении ядерного оружия, но так и не ратифицирует его. В 2005-м заявляет о своем праве на создание полного ядерного цикла. СБ ООН потребовал от страны прекратить деятельность по обогащению и переработке урана, четыре резолюции предусматривали жесткие санкции в отношении Ирана. В 2013-м достигнут первый прорыв в переговорах — иранская сторона обязалась прекратить обогащение урана свыше 5%, уничтожить все запасы обогащенного до 20% и остановить стройку новых центров по обогащению урана. В ответ санкции, которые мешали развитию иранской экономики, были ослаблены.

Когда на посту президента США Барака Обаму сменил Дональд Трамп, позиция Америки по ядерному соглашению с Ираном поменялась. Новый лидер Штатов обещал добиться пересмотра документа, называя сделку «пагубной», и не раз обвинял иранцев в нарушении договоренностей. В апреле 2017 года США заявляют о начале полного пересмотра политики страны в отношении Ирана. В январе 2018 года Трамп предупредил о готовности выйти из соглашения, если в него не внесут изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами.

Между тем Евросоюз отметил, что соглашение с Ираном действует и дает результаты, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ. Поэтому ЕС не намерен менять позицию по сделке с Ираном. Россия и Китай также будут препятствовать подрыву СВПД.