Инаугурация Путина в фактах: без кортежа, со «старыми друзьями» и напутствие патриарха

Пересменка 4.0.

Как сообщил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сегодняшняя инаугурация Владимира Путина пройдет «по традиционному сценарию». Впрочем, отличия все же будут, и о них (в том числе) — наш обзор. В 12.00 «Реальное время» начнет видеотрансляцию церемонии.

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На этот раз церемонию вступления в должность президента РФ в прямом эфире покажут три российских телеканала: Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

В 2012 году церемония интересовала телевизионщиков куда сильнее — тогда трансляцию осуществляли сразу шесть каналов (по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сказанным тогда же, они делают это на добровольной основе). В 2008-м, когда в должность вступал Дмитрий Медведев, их тоже было три.

Гости

Действующие руководители иностранных государств на инаугурацию российского президента обычно не приглашаются. Скорее всего, не будет их и на этот раз. Зато ожидаются «старые друзья» Путина — экс-лидеры Германии и Италии Герхард Шредер и Сильвио Берлускони. На церемонию также приглашены, по словам Пескова, «и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании». И, добавим, общественные деятели, спортсмены, артисты — в общем, просто люди, имеющие общественный вес и признание, а также чиновники. В 2012 году таковых набралось 2500 человек.

Без кортежа

«Анонимные источники» заявляли на протяжении всей прошлой недели, что проезд Путина из Белого дома в Кремль кортежем на этот раз не ожидается. Дмитрий Песков вчера подтвердил: «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец». То есть пройдет пешком.

Злые языки утверждали, что отказ от проезда связан с неготовностью проекта «Кортеж» — отечественного президентского авто (прежде глава государства передвигался к месту церемонии на Mercedes-Maybach Pullman). Но, возможно, причина в банальном нежелании усугублять дорожную обстановку в Москве. Шесть лет назад пришлось предпринимать беспрецедентные меры безопасности — с перекрытием основных центральных улиц и площадей. По данным «Эха Москвы», жителей Нового Арбата тогда не выпускали из домов, на выход не работали 13 центральных станций метро.

Что сразу после?

После принесения присяги президент выйдет на Соборную площадь, где примет парад Кремлевского полка и, возможно, пообщается с волонтерами. После парада в Благовещенском соборе Кремля пройдет богослужение. «Краткое», — уточнил все тот же Песков, хотя и недлинное для светского государства выглядит не очень. Впрочем, напутствие патриарха РПЦ новоизбранному российскому президенту — уже обычная практика.

Песков же сообщил, что после церемонии президент проведет «несколько внутренних рабочих встреч». Одна из интриг церемониального дня: подпишет ли Путин сразу после инаугурации новые «майские указы»? Шесть лет назад он начал издавать их 7 мая (начиная с 2000 года, инаугурации в России проходят в этот день).

Угощение не царское, но президентское

По некоторым данным, торжественный прием по случаю инаугурации обошелся в 2012 году в 24 млн рублей.

Марка

Как сообщил телеграм-канал LIFE SHOT, «Почта России» выпустила марку, посвященную инаугурации Владимира Путина. На ней изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Номинал составляет 22 рубля, тираж — 252 000.

Оппозиционная артподготовка

Грядущее мероприятие, конечно, усиленно комментировали российские политологи, журналисты и прочие заинтересованные лица. Как написал политолог Михаил Виноградов в своем фейсбуке, «есть мистика в том, что каждый раз период пересменок (пусть даже виртуальных) сопровождается такой нервностью. Даже в лучшие годы — и то манежи горели».

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян пошутила в Telegram: «Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители — агенты британской разведки. И как теперь выбрать платье?» А журналистка Екатерина Винокурова там же нашла в мероприятии свое «хорошее»: «Ну… еще 6 лет… Из хорошего — они сегодня стартуют и можно уже обратный отсчет включить».

В 12.00 «Реальное время» начнет видеотрансляцию церемонии.