Путин подписал закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства

В частности, вводится механизм адресной внесудебной санации

Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал закон, который вводит институт добанкротной санации предприятий-должников и судебную процедуру реструктуризации долгов.

Закон N253 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон расширяет возможности реабилитационных мер как до начала процесса банкротства, так и в его рамках. В частности, вводится механизм адресной внесудебной санации, который позволит должнику и кредиторам решить финансовые проблемы без обращения в суд. Такие соглашения могут заключаться как с одним, так и с несколькими сторонами, причем условия могут различаться для различных кредиторов. Заключенные соглашения нельзя будет оспаривать в суде, если соблюдены определенные условия, такие как участие неаффилированных кредиторов, обладающих не менее чем 20% требований, и открытость информации.

Комплексная санация, в отличие от адресной, будет утверждаться судом и не сможет превышать четырех лет, с возможностью продления еще на два. Она будет доступна только для крупных должников с активами от 1 млрд рублей. Условия такой санации будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на тех, кто с ними не согласен, если поддержка независимых кредиторов составляет более 50% от общего долга.

Кроме того, закон устанавливает жесткие требования к комплексной санации. Например, нельзя будет изменять порядок и сроки уплаты налогов и обязательных платежей, а также условия возмещения ущерба, алиментов и штрафов без одобрения.

Закон также меняет правила судебной реструктуризации долгов, расширяя инструменты: помимо отсрочки и рассрочки, возможно будет проводить реорганизацию бизнеса, включая продажу имущества. Срок реструктуризации составит до четырех лет, но может быть продлен решением собрания кредиторов.

Предполагается, что к 2030 году в России будет создан государственный регистр управляющих, который будет вестись органом регистрации. В регистре будут содержаться данные об управляющих и их саморегулируемых организациях, включая показатели результативности — специальные баллы, рассчитываемые по данным судебных актов о завершенных процедурах банкротства.

Закон не уточняет, какой именно орган будет заниматься госрегистрацией управляющих — это должно определить правительство РФ. В настоящее время регистр управляющих создан Федеральной налоговой службой и используется для расчетов баллов и выбора управляющих в налоговых делах о банкротстве.

Никита Егоров