Книгохранилищу Нацбиблиотеки нашли место на набережной Казанки

Культурный объект разместят на участке между улицей Батурина и мостом «Миллениум», где конкретно — пока неизвестно

«Главинвестстрой» ищет компанию, которая за 20,5 млн рублей спланирует территорию левого берега Казанки. Примечательно в этом тендере то, что от улицы Батурина до «Миллениума» планировка необходима для определения границ зоны размещения здания книгохранилища Национальной библиотеки РТ. Однако, как сообщили «Реальному времени» в Министерстве культуры РТ, решения по срокам возведения здания книгохранилища и объемам финансирования до сих пор нет. Подробности — в нашем материале.

Добрались до левого берега Казанки

Главное строительное ведомство Татарстана, «Главинвестстрой», задумалось о планировке территории левого берега Казанки. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 28 апреля, приниматься заявки будут до 23 мая. Цена вопроса — 20,5 млн рублей. За эти деньги необходимо не только самостоятельно получить все исходные данные для разработки проектов планировки, но и получить все необходимые согласования.

Речь в проекте идет о планировке территории от улицы Батурина до моста «Миллениум» и от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы. В частности, в нем прописано, что участок от «Миллениума» до третьей транспортной дамбы должен получить статус особо охраняемой природной территории с особым режимом градостроительной деятельности.

При этом часть левого берега Казанки уже представляет собой благоустроенную набережную — она тянется от улицы Батурина до НКЦ «Казань». Начаты работы по благоустройству и на участке до моста «Миллениум».

Часть левого берега Казанки уже представляет собой благоустроенную набережную — она тянется от улицы Батурина до НКЦ «Казань». Фото Максима Платонова

Согласно техническому заданию, при планировке необходимо предусмотреть пешеходные связи между набережной Казанки и парком имени Горького и учесть требования маломобильной группы населения. Кроме того, там должны быть прописаны границы озелененных территорий общего пользования, учтены потребности в объектах социальной инфраструктуры с учетом радиуса доступности для населения, коридоры транспортных и инженерных коммуникаций. Выполнить задание необходимо за 7 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Книгохранилище все еще без места

В техническом задании этого тендера можно найти и кое-что более интересное — планировка на участке от Батурина до «Миллениума» необходима в целях установления границ зоны размещения здания книгохранилища Национальной библиотеки Республики Татарстан.



Про строительство книгохранилища Нацбиблиотеки говорилось уже не раз — на протяжении последних лет назывались разные возможные места размещения, однако до сих пор итоговый вариант так и не был озвучен. Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве культуры РТ, техническое задание на разработку проектно-сметной документации строения сейчас согласовывается в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, а точное место размещения здания, как и сроки строительства с объемом финансирования, до сих пор не определено:

«Техническое задание на разработку проектно-сметной документации здания книгохранилища для Национальной библиотеки РТ разработано в соответствии с действующим законодательством и находится на согласовании в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Решение о размещении здания библиотеки, сроках и объемах финансирования на сегодняшний день не принято», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Дембич также отметил, что вариантов расположения книгохранилища было несколько, но даже он не знает, какой в итоге был выбран в качестве наиболее привлекательного. Фото Романа Хасаева

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич также отметил, что вариантов расположения книгохранилища было несколько, но даже он не знает, какой в итоге был выбран в качестве наиболее привлекательного — в последний год в обсуждениях проекта архитектор не участвовал.

— Надо внимательно изучить территорию, посмотреть, есть ли там место для такого объекта. Там были разные варианты — сделать под сквером, еще где-то. Были подземные и наземные варианты, — рассказал Александр Дембич.

Помощник президента РТ Олеся Балтусова обнадежила, что общее решение по книгохранилищу уже есть.

— По библиотеке, насколько мне известно, есть общее решение, но рабочих документов я не видела, — добавила собеседница издания.



В качестве альтернативы — Подлужная?

«Реальное время» еще на прошлой неделе обратилось с запросом в ГИСУ РТ с просьбой пояснить, где именно будет построено книгохранилище; какие участки берега предстоит благоустроить, ведь как минимум от улицы Батурина до НКЦ «Казань» набережная уже благоустроена; и что подразумевает под собой особый режим градостроительной деятельности для территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы? Однако на все наши вопросы сегодня из ведомства пришел лишь такой ответ:

«В ответ на ваши вопросы о тендере по проекту планировки территории левого берега Казанки сообщаю, что ГКУ «Главинвестстрой РТ» осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок и условия закупок определяются документацией о закупках и размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в открытом доступе. Всю исчерпывающую информацию о тендерах, объявляемых ГКУ «Главинвестстрой РТ», можно найти на сайте Единой информационной системы в сфере закупок».

Дембич отмечает, что под землей сделать книгохранилище непросто — придется учитывать вентиляцию, грунтовые воды. Фото kitaphane.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что книгохранилище может быть построено под реконструируемой площадью Султан-Галиева — эта территория как раз входит в обозначенный для планировки участок от Батурина до «Миллениума». Однако Дембич отмечает, что под землей сделать книгохранилище непросто — придется учитывать вентиляцию, грунтовые воды. То есть сложностей будет немало.

Однако это не единственный возможный вариант. В том же техническом задании прописано, что в качестве исходных данных исполнителю будет представлена информация о функциональном назначении объектов регионального значения, планируемых к размещению на трех земельных участках. Согласно кадастровой карте, все три территории находятся на улице Подлужной недалеко друг от друга. Два из них по документам зарегистрированы под спортивную (лыжную) базу, а также под строительство водной станции и лыжной базы. В первом случае речь идет о площади участка в 8 346 кв. м, во втором — о 20 000 кв. м.

Третий участок на 6 920 кв. м имеет вид разрешенного использования «Под иными объектами специального назначения» и по документу предназначается для такой категории, как «Образование и просвещение». Эта территория находится рядом с так называемым первым премиум-жильем в Казани, ЖК «Европейский», и зданием «Газпром межрегионгаз Казань». Можно предположить, что и этот участок подойдет под строительство книгохранилища, которому ищут место уже не один год.