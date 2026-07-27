Татарстан занял 27-е место среди регионов России по динамике оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли в республике составил 189,8 тыс. рублей на одного человека

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — мая 2026 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 189,8 тыс. рублей на одного человека. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель вырос на 6,9%. Причем по динамике роста товарооборота республика заняла 27-е место среди регионов России, пишет РИА «Новости».

Отметим, что по данному показателю Татарстан обогнал Москву (+6,7%, до 263 тыс. рублей, 30-е место в топе), Московскую область (+5,7%, до 240 тыс. рублей, 36-е место в рейтинге) и Ленинградскую область (+3%, до 184 тыс. рублей, 65-е место), но уступил Санкт-Петербургу (15-е место, +8,6%, до 261 тыс. рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Лидеры по динамике роста товарооборота — Чукотка (+18,8%, до 223 тыс. рублей), Ивановская область (12,2%, до 171 тыс. рублей), Краснодарский край (+11,5%, до 188 тыс. рублей), а аутсайдеры — Ямало-Ненецкий автономный округ (-2,9%), Республики Ингушетия (+0,2%) и Алтай (+0,8%).

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Татарстан — лидеры по кредиторской задолженности компаний.

Никита Егоров