«Золотой миллиард» Казани: за год депутаты гордумы разбогатели в четыре раза

Народные избранники столицы Татарстана отчитались о своих доходах за прошлый год

Фото: Максим Платонов

Депутаты Казгордумы в прошлом году «неожиданно» разбогатели. Если по итогам декларационной кампании 2016 года их совокупное состояние оценивалось в 380 млн рублей, то через год оно выросло более чем в четыре раза, составив 1,6 млрд. При этом 70 процентов всех «супружеских» доходов, как выяснило «Реальное время», приходится всего на двух жен народных избранников.

Благодаря «родственному переводу», сын Николая Колесова разбогател в 24 раза

Самый богатый депутат Казгордумы — Александр Колесов, президент ООО «УК КАН АВТО», сын гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова. Его доходы выросли в 23,7 раза (!), составив 703,4 млн рублей (в прошлом году — 29,6 млн рублей; отметим, что за год официальный доход 2016 года снизился на 7 млн рублей). Супруга Александра Николаевича заработала всего 700 тыс. рублей. В собственности семьи более десятка машиномест и гаражей, нежилые помещения на 13,3 тыс. кв. м, квартира на 145,4 кв. м, крупные участки на 4,4 тыс. кв. м и 4,9 тыс. кв. м (не считая «мелочи»), подземная галерея на 142 кв. м, дом на 1,7 тыс. кв. м, еще одна квартира на 743,4 кв. м и т. п. Ранее в гараже семьи было два «Мерседеса», в 2017 году от одного из них Колесовы избавились. Любопытно, что в декларации Колесов указал сразу две причины своего обогащения: это, во-первых, «накопления за предыдущие годы» в размере 675,6 млн рублей (в прошлом году этих накоплений почему-то не было) и в том же размере — «родственный перевод».

На втором месте — еще один член семьи Колесовых, супруг Анастасии Колесовой Николай Ураев, гендиректор АО «Завод Элекон». Его доходы выросли в 14 раз, составив 520 млн рублей. Супруга Ураева, напомним, в рейтинге по доходам депутатов Госсовета РТ заняла благодаря мужу второе место с суммой 614,3 млн рублей. Лично она заработала 94,8 млн рублей. В прошлом году Колесова избавилась от части земельных участков (было четыре на 13,4 тыс. кв. м, осталось два на 2,7 тыс. кв. м). Самому Ураеву принадлежат три квартиры площадью 534 кв. м, 20 нежилых зданий и помещений, два дома на 1,2 тыс. кв. м, два участка на 20 тыс. кв. м. В гараже два мотоцикла Harley-Davidson и BMW.

На втором месте — еще один член семьи Колесовых, супруг Анастасии Колесовой Николай Ураев, гендиректор АО «Завод Элекон». Фото kazanfirst.ru



Как супруг Колесовой богатеет в «Элеконе»

«Бедность» Александра Колесова по итогам 2016 года может объясняться кризисом на авторынке: компания «УК КАН АВТО» показала тогда убыток в размере 3 млн рублей. Оборот группы компаний «КАН АВТО» составил 12 млрд рублей. Согласно данным топ-менеджмента группы компаний, в 2017-м ее выручка составила уже 17,3 млрд рублей. В прошлом году Александр Колесов пережил как обвинения «КАН АВТО» в завышении цены при закупках автомобилей для МВД, так и открытие долгожданного автосалона Mercedes-Benz в Казани.

Гораздо интереснее и сложнее объяснить рост состояния Николая Ураева. «Элекон» формально ему не принадлежит — в 2015 году главными акционерами были ЗАО «РиверПарк», ЗАО «Ингрупп» и ЗАО «КАНфинанс» (каждое владело по 21,7% акций). Самый большой пакет — 25% — принадлежал ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Как мы писали ранее, после того, как в 2016 году появилась информация о продаже госкорпорацией «Ростех» ее пакета московскому «НК Банку», началась «аффилированная свистопляска», в результате которой обнаружить настоящего владельца 25% «Элекона» затруднительно. Несмотря на то, что чистая прибыль его составила в прошлом году 2 млрд рублей, дивиденды совет директоров принял решение не выплачивать. В прошлом году дивиденды на основе прибыли в 1,5 млрд рублей «Элекон» тоже не выплачивал.

Глава «Анатомики» так и не опубликовал декларацию за 2016 год, зато вновь вошел в тройку богатейших

Тройку богатейших казанских депутатов замыкает Альмир Михеев («Справедливая Россия»), директор ООО «ИВЦ «Анатомика», задекларировавший по итогам 2017 года 70,6 млн рублей. У него в собственности 34 нежилых помещения (самое крупное — 1,6 тыс. кв. м), три земельных участка площадью 5,1 тыс. кв. м, дом на 321 кв. м. В гараже стоят снегоход Yamaha RPZ50MP, катер Beneteau Antares, автомобиль ГАЗ 67, тримаран Windrider WR-17 и Toyota Land Cruiser 200. У супруги еще несколько жилых помещений, участок в 3,5 тыс. кв. м (и доля в другом), квартира на 179 кв. м. В гараже стоит Porsche Cayenne 3.6АТ.

Интересно, что в прошлом году в списке деклараций отсутствовал отчет Михеева о его доходах за 2016 год. Нет этих данных и в нынешней декларации. Напомним, «Анатомика» — крупный дистрибьютор эндопротезов мировых брендов. Выручка компании в 2016 году составила 530 млн рублей, чистая прибыль — 60,6 млн рублей.





Тройку богатейших казанских депутатов замыкает Альмир Михеев («Справедливая Россия»), директор ООО «ИВЦ «Анатомика», задекларировавший по итогам 2017 года 70,6 млн рублей. Фото Олега Тихонова



Состояние сына основателя «Кулонстроя» выросло в два раза на фоне банкротства самой компании

Четвертый богатейший депутат — исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой» Булат Фахрутдинов, состояние которого выросло в два раза и составило по итогам 2017 года 35,7 млн рублей. В собственности у него участок на 7,8 тыс. кв. м, общежитие на 3,3 тыс. кв. м, дом на 405 кв. м, баня на 118,4 кв. м, хозяйственная постройка на 188,5 кв. м. В гараже стоит Мercedes-Benz GL 400 4 Matic. У супруги в гараже такое же авто, заработок ее составил в прошлом году 457,8 тыс. рублей.

Напомним, отец депутата, глава компании ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой» по итогам 2017 года занял первое место в рейтинге по доходам депутатов Госсовета РТ — он задекларировал 604,6 млн рублей, разбогатев за год в семь раз. «Внезапное» богатство отца и сына Фахрутдиновых может быть связано с «выходом в кэш» после банкротства ключевой компании империи Фахрутдинова ЗАО «Кулонстрой», о котором газета «Реальное время» писала в сентябре прошлого года: только-только выполнив контракт по строительству высотного офиса АО «Транснефть-Прикамье» на 2 млрд рублей, компания рухнула под требованиями кредиторов. К слову, в декабре прошлого года на продажу выставили завод ЖБИ почти за 1 млрд рублей.

Официально Булат Фахрутдинов является гендиректором ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой», выручка которого в 2016 году составила 188,8 млн рублей, а прибыль — всего 830 тыс. рублей. Напомним также, что ранее «Реальное время» выяснило, как депутат Казгордумы оказался владельцем 5-этажной «общаги» на 3,3 тыс. кв. м в крымской Феодосии и какой конфликт случился с ее обитателями.

«Рулевой» БКК, актива Роберта Мусина, разбогател в пять раз

Пятерку богатейших депутатов закрывает Булат Кутдусов, гендиректор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» — он задекларировал 31,8 млн рублей, его супруга — еще 11 млн рублей. Лично депутат разбогател в 2017 году в 4,6 раза, «семейно» — в 6 раз. В прошлом году доход Кутдусовых оценивался всего в 7,15 млн рублей. В собственности у депутата участок на 1,16 тыс. кв. м, дом на 116 кв. м. Машин нет. Сама компания БКК вполне успешна на рынке, в 2016 году ее оборот вырос на 10%, составив 1,26 млрд рублей. С другой стороны, себестоимость проданных товаров тоже выросла на 66 млн рублей, до 888 млн рублей. В итоге чистая прибыль составила 2,5 млн рублей (мало при таких оборотах), что на 200 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Напомним, в прошлом году директор «БКК» на заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ выступил с инициативой сдерживания цен на социальный хлеб в розничных сетях. Сама компания по данным на 2 апреля 2018 года на 50% формально принадлежит ЗАО «Холдинговая компания «Золотой Колос», принадлежавшего, в свою очередь, экс-главе ТФБ Роберту Мусину и Ринату Губайдуллину. По другим данным, более 50% принадлежит сейчас «Центральному депозитарию РТ».

Пятерку богатейших депутатов закрывает Булат Кутдусов, гендиректор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» — он задекларировал 31,8 млн рублей, его супруга — еще 11 млн рублей. Фото Максима Платонова



У владельца «Сити-Строя» уже 20 квартир

Из депутатов, состояние которых росло в 2017 году впечатляющими темпами, стоит отметить директора Центра современной музыки Софии Губайдуллиной Ляйлю Гарифуллину (мать певицы Аиды Гарифуллиной), директора ООО «Сити-Строй» Илью Вольфсона и предпринимателя Эдуарда Галеева.

Доходы Гарифуллиной взлетели в 10 раз, составив в 2017 году 6,4 млн рублей. Супруг заработал еще 10 млн рублей — семейный доход составил 16,4 млн рублей. Именно супруг выделяет депутата из «общей массы» народных избранников: ему принадлежит более 150 участков на 800 тыс. кв. м. У депутата машин нет, а вот лендлорд ездит на Audi A7 и Volkswagen Tiguan.

Илья Вольфсон разбогател в 6,5 раза, его доходы выросли в 2017 году с 3,4 млн рублей до 25,6 млн рублей. За год к уже имеющимся в собственности 15 квартирам добавилось еще пять. Также у него пять земельных участков и 32 нежилых помещения. Ездит депутат на Mersedes-Benz GLA 35. Количество квартир и нежилых помещений может объясняться бизнесом, Вольфсон — владелец растущей девелоперской группы «Сити-строй» (мы писали о компании подробно во время скандала с ЖК «Пять звезд). Впрочем, согласно официальной информации, 2016 год «Сити-строй» закрыл странным образом: несмотря на успехи в возведении жилья (в 2017 году компания планировала достроить ЖК «Голливуд» и завершить работы на двух домах в ЖК «Романтика»), выручка составила всего 9,7 млн рублей, прибыль — 656 тыс. рублей. В других принадлежащих депутату компаниях, ООО «Ай-Кью Девелопмент» и ООО СМУ-88», цифры вообще нулевые.

Депутат Эдуард Галеев разбогател в четыре раза: его доход в 2017 году вырос с 5,8 млн рублей до 23,7 млн рублей. В собственности народного избранника участок на 600 кв. м, квартира на 31 кв. м, дом на 160,8 кв. м и офисное помещение на 234,8 кв. м. В гараже у депутата Harley-Davidson Vrscf Mussle V-ROD, у супруги Lexus NX 2.0. Галеев — бывший директор ООО «Управляющая компания «ДорСтройИнвест», ООО «Казань XXl век», ООО «Ак Барс Строй» (последней, входящей в орбиту влияния «Ак Барс Девелопмент», он рулил с 2008 по 2017 год). Собственно, заработок в последнем и есть официальный доход Галеева.

У Делюса Сиразетдинова, гендиректора «Камастройинвест», личный доход упал в семь раз, с 20,5 млн рублей до 3 млн. Фото Максима Платонова



Делюс Сиразетдинов — «самый честный депутат»: расписал все источники своих доходов

Из депутатов, владевших относительно приличным состоянием по итогам 2016 года, и кошелек которых по итогам 2017 года похудел, стоит отметить только двух.

Во-первых, это Делюс Сиразетдинов, гендиректор компании «Камастройинвест», личный доход которого упал в семь раз, с 20,5 млн рублей до 3 млн. А ведь во время прошлой декларационной кампании он оказался рекордсменом: его благосостояние выросло тогда с 855 тыс. рублей (то есть раньше девелопер жил на 71 тыс. рублей в месяц) до 20,5 млн рублей, или в 23 раза! При выручке по итогам 2016 года в 92 млн рублей и прибыли в 10,5 млн рублей у компании «Камастройинвест» амбициозные планы: в феврале этого года в интервью «Реальному времени» Сиразетдинов анонсировал строительство ЖК «Тиффани» на деньги немецкого инвестфонда KGAL. А в декабре 2017 года компания объявила о намерениях построить в центре Казани ЖК «Z House».

У Сиразетдинова в собственности несколько участков площадью 14,1 тыс. кв. м, дом на 364,2 кв. м, объект незавершенного строительства на 400,6 кв. м, квартира на 85,4 кв. м. При этом депутат — один из немногих избранников, кто подробно расписал источники доходов: 743 тыс. рублей по основному месту работы, 590,5 тыс. рублей «по совместительству и т. д.

Как из-за атаки «дольщиков» кошелек Эмиля Хуснутдинова продолжает худеть

Второй по неудачам — Эмиль Хуснутдинов, гендиректор ООО «ГК ЖИК г. Казани», задекларировавший по итогам 2017 года в полтора раза меньше — 23,5 млн рублей. В собственности у депутата несколько нежилых помещений, объект культурного наследия республиканского значения «Дом О.А. Апехтиной — А.И. Котепова», где жила поэтесса Маргарита Алигер, на 993,4 кв. м, четыре земельных участка на 1,5 тыс. кв. м, квартира на 246 кв. м, домик на 14,4 кв. м. На супругу записаны участок в 7 тыс. кв. м, четыре дома на 360 кв. м. В гараже стоят шесть грузовых автомобилей, Land Rover Defender, Hyundai Santa FE, катер Legend 15 langler, Volvo XC60, катер с подвесным мотором Legend 20 Xcalibur.

Прошлый год для Эмиля Хуснутдинова уже был непростым. Бывший вице-мэр Казани, возглавляющий ныне собственную девелоперскую группу «ГК ЖИК г. Казани», на тот момент «увяз» в мега-комплексах ЖК «Победа» и «Острова» и испытывал давление недовольных дольщиков. На обслуживание взятых в банках под стройки кредитов требовались дополнительные средства, отсюда продажа производственных площадей. Тогда за год личный доход Хуснутдинова уменьшился с 69,6 млн рублей до 36,6 млн. По итогам 2016 года компания продемонстрировала убыток в 17,2 млн рублей. Судя по всему, 2017 год оказался для депутата тоже нелегким.

На 19-м месте оказалась первый замглавы Казани Людмила Андреева, доход которой составил в 2017 году 4,4 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Первый замглавы города опередила по доходам мэра Казани

Из чиновников исполкома ни один — даже мэр — не входит в топ-10 богатейших казанских депутатов и работников мэрии. И только двое смогли попасть в топ-20 и то в самый его конец.

На 19-м месте оказалась первый замглавы Казани Людмила Андреева, доход которой составил в 2017 году 4,4 млн рублей. За год он вырос в два раза. В собственности у нее только квартира на 101,3 кв. м и гараж, на супруга записан домик на 40 кв. м и участок на 2,1 тыс. кв. м. Супруг разъезжает на скромной Lada 212140.

На 20-м месте — мэр Казани, заработавший в прошлом году 4,3 млн рублей (как и годом ранее). Впрочем, зарабатывать много ему необязательно, за него это делает супруга, задекларировавшая 90 млн рублей (в 2016-м — 78 млн рублей). Это ее рекордный доход с 2013 года. В итоге в рейтинге семейных доходов Казгордумы чета мэра заняла 3-е место. У самого градоначальника в собственности доля в участке на 23,5 тыс. кв. м, квартира на 272,7 кв. м. В гараже стоят легковые авто М 21, ГАЗ 24, ГАЗ 69, Volkswagen.

Бизнес «Бахетле» по-прежнему в зоне турбулентности

Официально супруге мэра принадлежит 50% компании ООО «Бахетле и К» (еще 50% — основательнице «Бахетле» Муслиме Латыповой), 100% в компании ООО «Крез и К», 80% в компании ООО «Нижнекамская нефтебаза» (еще 19% — Айрату Метшину) и 82% в ООО «Глайд-Ойл» (еще 18% — Айрату Метшину). Интересно, что доходы супруги градоначальника растут, тогда как у ее соратницы по «Бахетле» падают: в 2017 году состояние Латыповой сократилось на 77,7 млн рублей, составив 32 млн (почти в три раза меньше, чем у супруги казанского мэра). Связано это, скорее всего, с тем, что сеть переживает не лучшие времена: в 2016 году «Бахетле» закрылось в Нижнем Новгороде, в 2017 году банкротом была признана новосибирская компания «Новые торговые сети» («НТС»), развивающая по франшизе три супермаркета домашней еды — один в Барнауле и два в Новосибирске. Латыпова также выставила на продажу сеть «Бахетле» (впоследствии уточнив, что продаются только московские активы) — за 10 млрд рублей.

Судя по всему, доходным можно назвать только ООО «Крез и К» (сдача внаем недвижимого имущества) с выручкой в 2016 году в 370 млн рублей и прибылью в 54 млн рублей. «Нижнекамскую нефтебазу» с выручкой в 348 млн рублей и убытком в 16 млн рублей успешной назвать сложнее. У «Глайд-Ойл» по итогам 2016 года тоже убыток — в 3,5 млн рублей.

Азат Нигматзянов, куратор казанских строек, задекларировал 4 млн рублей (на полмиллиона меньше, чем в прошлом году). Фото Олега Тихонова



На двух жен приходится 70% всех «супружеских доходов» Казгордумы и исполкома

Именно Анастасия Колесова с доходом в 94,8 млн рублей и жена мэра с доходом в 90 млн рублей — богатейшие супруги представителей казанского рейтинга. Совокупно они заработали в 2017 году 185 млн рублей или почти 70% всего того, что заработали все супруги депутатов и работников исполкома.

«Замы» мэра, за исключением Людмилы Андреевой, заработали меньше него, но ненамного: Азат Нигматзянов, куратор казанских строек, задекларировал 4 млн рублей (на полмиллиона меньше, чем в прошлом году). У него всего лишь квартира на 137 кв. м, в гараже ВАЗ 2121, супруга ездит на Lexus RX450H. Сити-менеджер Денис Калинкин отчитался о доходе в 3,7 млн рублей, почти не изменившемся с 2016 года. В собственности у Калинкина дом на 176,6 кв. м, квартира на 123 кв. м (записана на несовершеннолетнего ребенка). В гараже — мотоциклы Triumph Speed Triple R AB и Harley-Davidson, супруга ездит на Mercedes-Benz.

Доходы депутатов Казгордумы

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, руб. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, руб. 1 1 Колесов Александр Николаевич Депутат Казанской городской Думы (ООО «УК КАН АВТО», президент) 703.424.512,09 669.103,69 2 2 Ураев Николай Николаевич Депутат Казанской городской Думы (генеральный директор АО «Завод Элекон») 519.411.678,11 94.862.811,70 35 3 Михеев Альмир Александрович Депутат Казанской городской Думы (директор ООО «ИВЦ «Анатомика») 70.603.402,02 5.831.313,47 5 4 Фахрутдинов Булат Альбертович Депутат Казанской городской Думы (исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой») 35.706.215,97 457.878,53 4 5 Кутдусов Булат Фатихович Депутат Казанской городской Думы (ОАО «Булочно-крндитерский комбинат», генеральный директор) 31.851.138,36 11.050.850,00 8 6 Шалымов Григорий Евгеньевич Депутат Казанской городской Думы (заместитель директора ООО «Светлый дом-СТ») 26.624.774,34 9 7 Вольфсон Илья Светославович Депутат Казанской городской Думы (директор ООО «Сити-Строй») 25.606.638,22 223.169,64 10 8 Галеев Эдуард Шагитович Депутат Казанской городской Думы (ИП Галеев Э.Ш.) 23.755.772,00 1.181.700,00 6 9 Хуснутдинов Эмиль Наилевич Депутат Казанской городской Думы (генеральный директор ООО «ГК ЖИК г.Казани») 23.471.493,50 8.620.000,00