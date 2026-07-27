Миронов предложил переименовать СВО в контртеррористическую операцию
Он подчеркнул, что депутаты ГД всегда поддерживали президента России Владимира Путина в решении начать спецоперацию на Украине
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил переименовать спецоперацию в контртеррористическую операцию. Его слова приводит пресс-служба партии «Справедливая Россия».
— Давным-давно надо переименовать (СВО, — прим. автора) в контртеррористическую операцию, — сказал он.
Он подчеркнул, что депутаты ГД всегда поддерживали президента России Владимира Путина в решении начать СВО на Украине, а также ребят, «воюющих за то, чтобы наши братья могли говорить на русском языке, чтить настоящих героев, а не мерзавцев Бандеру и Шухевича».
— Этот созыв был беспрецедентным. Мы приняли новые субъекты в состав Российской Федерации, мы признали Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, — отметил Миронов.
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