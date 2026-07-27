Над Татарстаном и еще 16 регионами России сбили БПЛА

В общей сложности уничтожили 276 беспилотных летательных аппаратов

Прошлой ночью в 17 регионах, а также над Черным и Азовским морями было сбито 276 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале. В частности, дроны были уничтожены и над Татарстаном.

Помимо этого, перехваты зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Удмуртией и Краснодарским краем.



Никита Егоров