Новости общества

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Над Татарстаном и еще 16 регионами России сбили БПЛА

10:35, 27.07.2026

В общей сложности уничтожили 276 беспилотных летательных аппаратов

Прошлой ночью в 17 регионах, а также над Черным и Азовским морями было сбито 276 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале. В частности, дроны были уничтожены и над Татарстаном.

Помимо этого, перехваты зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Удмуртией и Краснодарским краем.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также