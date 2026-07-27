В Татарстане объявили отбой ракетной опасности
Режим беспилотной опасности сохраняется
На территории Татарстана объявили отбой ракетной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность в Татарстане длилась более двух часов — с 05.17 мск по 07.23 мск.
Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Татарстана.
Ранее в Казани по громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги.
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