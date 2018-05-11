Дело «ФОНа»: почему Верховный суд Татарстана грозит следователям «частниками»

Анатолию Ливаде осталось прочитать 642 тома своего дела, но читать он не может

Фото: Юлия Косолапкина

Сегодня Верховный суд РТ посетил освобожденный из СИЗО глава стройфирмы «ФОН» Анатолий Ливада. Обвиняемому в мошенничестве с ущербом 2,5 млрд рублей был продлен срок домашнего ареста. При этом судья заявил, что в следующий раз такого же «легкого продления» может и не быть, если следователи не ускорят процедуру ознакомления обвиняемого с материалами дела в 683 томах. Подробности — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

В феврале с материалами знакомился в изоляторе

Глава «ФОНа» впервые показался на публике после года, проведенного в СИЗО. Внешне за это время он мало изменился, на вопросы судьи сегодня отвечал с готовностью. Плохое самочувствие, о котором он говорил еще во время нахождения в СИЗО, дало о себе знать: в апреле Анатолию Ливаде пришлось провести две недели в больнице.

Напомним, Ливаде инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В денежном выражении ущерб от его действий оценили в 2,5 млрд рублей. Не признающего вину главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали, а 11 апреля 2018 года его освободили под домашний арест. Отбывает его застройщик в своем «замке» на улице Советской в Нижнем Услоне.

Дольщики на заседание суда сегодня не пришли. Следователь ГСУ МВД по РТ Юлия Динмухаметова попросила суд о продлении домашнего ареста до 13 августа, сославшись на то, что до этого же времени продлевается срок предварительного следствия. Судья Верховного суда РТ Мансур Султанов внимательно изучил график ознакомления обвиняемого с материалами дела.

Дольщики на заседание суда сегодня не пришли. Фото Максима Платонова



— Я каждый день с ними знакомлюсь в кабинете у следователя, меня привозят к 9 и до 15—16 часов примерно читают [вслух], — ответил судье Анатолий Ливада. Напомним, ранее он рассказывал, что не может читать из-за осложнений со зрением.

В материалах дела были другие данные о сроках ознакомления: судья перечислил несколько дней в феврале, когда на изучение материалов приходилось не больше полутора часов.

— Как так, почему так мало? — удивился Мансур Султанов.

— В феврале я был в изоляторе, как привозили, так и изучал, — пояснил Ливада.

В апреле времени на изучение должно было быть больше, ведь 11 апреля обвиняемого перевели под домашний арест, посчитал судья, но не тут-то было.

— 13 апреля изучали с 9.35 до 11 часов, потом 16 апреля с 9.00—9.40 до 11 часов и потом 3 мая с 13.10 до 15.30. Опять получается перерыв две недели, почему? — допытывался Султанов.

Следователь пояснила, что в это время Ливада был в больнице, поэтому пришлось сделать перерыв. «Реальному времени» Юлия Динмухаметова уточнила, что госпитализировали обвиняемого в больницу Верхнего Услона в связи с жалобами на давление и на боли в спине. До этого он также просил у следствия время на посещение врача, но уже из-за проблем со зрением.

Юлия Динмухаметова уточнила, что госпитализировали обвиняемого в больницу Верхнего Услона в связи с жалобами на давление и на боли в спине. Фото zdrav.tatar.ru

«Вы такими темпами не уложитесь»

Судье пришлось сделать замечание следователю.

— Вы такими темпами и за будущие три месяца, которые просите, не уложитесь. 41 том прочитали, а их всего 683. Такими темпами вам и полгода не хватит. Как собираетесь дальше работать?

— Чаще приезжать. У нас всего два человека, — объясняла представитель ГСУ МВД.

— С утра до вечера можно обоих. Достаточно двоих следователей, в течение дня, думаю, по 5—6 томов можно прочитать. Тем более там много технических документов, которые нет необходимости зачитывать. Разве что можно потратить время на ознакомление с показаниями потерпевших.

— Сейчас как раз начались допросы, ознакомление.

Судью эти слова не убедили, и он напомнил о возможности отреагировать на затягивание сроков частным постановлением в адрес вышестоящего руководства следователей ГСУ.

— Сегодня еще не будем принимать такие меры, это первое обращение. Вы за продлением обращаетесь в Москву, соответственно, и в дальнейшем «частники» могут быть направлены туда же. Потому что в республику отправлять, я уже понял, бессмысленно. Ответ напишут, что приняты меры, — и никаких мер. А когда в Москву пишешь, начинается быстрее, — снова предупредил следователя судья.



«Скорая помощь приезжает. Со спиной есть проблемы, было три операции в 2010 году», — объяснил глава «ФОНа». Фото Юлии Косолапкиной

Срочной госпитализации не требуется

Анатолий Ливада подтвердил, что проблемы со здоровьем у него действительно есть, сказывается и возраст. «Скорая помощь приезжает. Со спиной есть проблемы, было три операции в 2010 году», — объяснил глава «ФОНа».

На вопрос судьи, нужна ли срочная госпитализация, он ответил, что не требуется.

Адвокат Оксана Галаганова попросила о смягчении меры пресечения до подписки о невыезде. Ливада ее поддержал, но суд согласился с ходатайством следствия. При этом уже после оглашения решения снова посоветовал следователю ускорить работу.