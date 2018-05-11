Дело «ФОНа»: почему Верховный суд Татарстана грозит следователям «частниками»
Анатолию Ливаде осталось прочитать 642 тома своего дела, но читать он не может
Сегодня Верховный суд РТ посетил освобожденный из СИЗО глава стройфирмы «ФОН» Анатолий Ливада. Обвиняемому в мошенничестве с ущербом 2,5 млрд рублей был продлен срок домашнего ареста. При этом судья заявил, что в следующий раз такого же «легкого продления» может и не быть, если следователи не ускорят процедуру ознакомления обвиняемого с материалами дела в 683 томах. Подробности — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».
В феврале с материалами знакомился в изоляторе
Глава «ФОНа» впервые показался на публике после года, проведенного в СИЗО. Внешне за это время он мало изменился, на вопросы судьи сегодня отвечал с готовностью. Плохое самочувствие, о котором он говорил еще во время нахождения в СИЗО, дало о себе знать: в апреле Анатолию Ливаде пришлось провести две недели в больнице.
Напомним, Ливаде инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В денежном выражении ущерб от его действий оценили в 2,5 млрд рублей. Не признающего вину главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали, а 11 апреля 2018 года его освободили под домашний арест. Отбывает его застройщик в своем «замке» на улице Советской в Нижнем Услоне.
Дольщики на заседание суда сегодня не пришли. Следователь ГСУ МВД по РТ Юлия Динмухаметова попросила суд о продлении домашнего ареста до 13 августа, сославшись на то, что до этого же времени продлевается срок предварительного следствия. Судья Верховного суда РТ Мансур Султанов внимательно изучил график ознакомления обвиняемого с материалами дела.
— Я каждый день с ними знакомлюсь в кабинете у следователя, меня привозят к 9 и до 15—16 часов примерно читают [вслух], — ответил судье Анатолий Ливада. Напомним, ранее он рассказывал, что не может читать из-за осложнений со зрением.
В материалах дела были другие данные о сроках ознакомления: судья перечислил несколько дней в феврале, когда на изучение материалов приходилось не больше полутора часов.
— Как так, почему так мало? — удивился Мансур Султанов.
— В феврале я был в изоляторе, как привозили, так и изучал, — пояснил Ливада.
В апреле времени на изучение должно было быть больше, ведь 11 апреля обвиняемого перевели под домашний арест, посчитал судья, но не тут-то было.
— 13 апреля изучали с 9.35 до 11 часов, потом 16 апреля с 9.00—9.40 до 11 часов и потом 3 мая с 13.10 до 15.30. Опять получается перерыв две недели, почему? — допытывался Султанов.
Следователь пояснила, что в это время Ливада был в больнице, поэтому пришлось сделать перерыв. «Реальному времени» Юлия Динмухаметова уточнила, что госпитализировали обвиняемого в больницу Верхнего Услона в связи с жалобами на давление и на боли в спине. До этого он также просил у следствия время на посещение врача, но уже из-за проблем со зрением.
«Вы такими темпами не уложитесь»
Судье пришлось сделать замечание следователю.
— Вы такими темпами и за будущие три месяца, которые просите, не уложитесь. 41 том прочитали, а их всего 683. Такими темпами вам и полгода не хватит. Как собираетесь дальше работать?
— Чаще приезжать. У нас всего два человека, — объясняла представитель ГСУ МВД.
— С утра до вечера можно обоих. Достаточно двоих следователей, в течение дня, думаю, по 5—6 томов можно прочитать. Тем более там много технических документов, которые нет необходимости зачитывать. Разве что можно потратить время на ознакомление с показаниями потерпевших.
— Сейчас как раз начались допросы, ознакомление.
Судью эти слова не убедили, и он напомнил о возможности отреагировать на затягивание сроков частным постановлением в адрес вышестоящего руководства следователей ГСУ.
— Сегодня еще не будем принимать такие меры, это первое обращение. Вы за продлением обращаетесь в Москву, соответственно, и в дальнейшем «частники» могут быть направлены туда же. Потому что в республику отправлять, я уже понял, бессмысленно. Ответ напишут, что приняты меры, — и никаких мер. А когда в Москву пишешь, начинается быстрее, — снова предупредил следователя судья.
Срочной госпитализации не требуется
Анатолий Ливада подтвердил, что проблемы со здоровьем у него действительно есть, сказывается и возраст. «Скорая помощь приезжает. Со спиной есть проблемы, было три операции в 2010 году», — объяснил глава «ФОНа».
На вопрос судьи, нужна ли срочная госпитализация, он ответил, что не требуется.
Адвокат Оксана Галаганова попросила о смягчении меры пресечения до подписки о невыезде. Ливада ее поддержал, но суд согласился с ходатайством следствия. При этом уже после оглашения решения снова посоветовал следователю ускорить работу.
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