Путин назначил Медведева главой правительства
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева председателем правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Госдума большинством голосов утвердила на пленарном заседании кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Накануне премьер-министр России уже обозначил черты нового правительства.ОбществоВласть
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