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Путин назначил Медведева главой правительства

17:46, 08.05.2018
Путин назначил Медведева главой правительства
Фото: archive.government.ru

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева председателем правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума большинством голосов утвердила на пленарном заседании кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Накануне премьер-министр России уже обозначил черты нового правительства.

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