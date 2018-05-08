Казань ударила по пригороду: новый генплан уничтожит поселок Карьер?

Развитие татарстанской столицы нанесет серьезный урон частному сектору в пригороде

Разработчики нового генплана Казани нанесли серьезный удар по ее пригороду. Кроме жителей Новой Сосновки и Больших Клыков лишиться собственности рискует население и казанского поселка Карьер. Причем в последнем случае под снос попали около 30 домов, а не единицы, новая магистраль разрежет населенный пункт надвое. Местные жители пытаются помешать строительству дороги и взывают к помощи народных избранников. Одна из таких встреч прошла накануне, «Реальное время» выслушало мнения сторон.

«От поселка останутся по 2—3 дома справа и слева»

Во дворе школы №108 собралось около сотни обеспокоенных людей всех возрастов. Поселок Карьер существует с 1956 года, и до этого момента никто не вторгался в его тихую, размеренную жизнь. Но недавно спокойствию пришел конец. Жители, ознакомившись с новым генпланом города, узнали о предстоящем строительстве дороги и пришли в ужас, поскольку десятки домов попадают под снос. Согласно документу, трасса пройдет через поселки Карьер, Новая Сосновка и Царицыно.

— Причем автосалоны дорога аккуратно обходит, и только наш поселок красная линия на генплане перечеркивает почти посередине! От поселка останутся по 2—3 дома справа и слева, — возмущен руководитель ТОС «Карьер» Азат Алиев.

— Неужели автосалон более значим для города, чем сотни семей, которые страдают. По проекту речь идет не только о сносе домов, а о полном уничтожении поселка. Что от него останется после проведения трассы? — задается вопросом депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев, который приехал на встречу с жителями.

Теперь все зависит от публичных слушаний по генплану в конце мая и активности местных жителей. В сентябре уже станет известно, что ждет жителей Карьера. Согласно документу, строительство дорог затронет еще несколько пригородных поселков Казани и лишит десятки людей частной собственности.

«Автосалоны дорога аккуратно обходит, и только наш поселок красная линия на генплане перечеркивает почти посередине!» — возмущаются жители



Глобальная проблема для всего поселка

Новая дорога не просто разделит, а, по сути, уничтожит добрую половину Карьера. Многие живут здесь с самого рождения, и основная часть населения — переселенцы из зон затопления Куйбышевского водохранилища в 1957 году. Однажды люди уже пострадали из-за катаклизма, теперь же «город хочет пройтись катком», посетовали они.

— Это глобальная проблема для всего поселка. Мой дом не затрагивает дорога, я остаюсь на самом краю. Но рано или поздно и нас выселят, — переживает одна из жительниц Карьера.

Все собравшиеся задавали вопросы депутатам и негодовали: «Мы оформили наши дома и сколько за это заплатили денег! У меня дом и земля — частная собственность. Они не имеют права по закону трогать мой дом! — выступила на встрече еще одна собственница, чем дом попал под снос.

«Дороге быть, вы ничего не сделаете»

Депутат Казгордумы Алексей Серов призвал всех жителей поселка Карьер приходить на публичные слушания и высказывать свою позицию. Слушания начнутся с 29 мая и продлятся до 6 июня.

— Есть возможность изменить эту трассу. Я не думаю, что город реально задыхается без этой дороги. Нужно сделать так, чтобы мы эту дорогу перенесли. Если она действительно нужна городу, то, в конце концов, есть свободные земельные участки. Выкуп пустой земли, где ничего нет, будет в разы дешевле, чем выкуп и переселение людей с уже сформировавшимся хозяйством, — считает парламентарий.

Алексей Серов призвал всех жителей поселка Карьер приходить на публичные слушания и высказывать свою позицию



Впрочем, большой уверенности его слова в местных жителей не вселили. Кто-то из них уже дозвонился до Управления архитектуры и градостроительства Казани, где на прямой вопрос чиновники ответили: «Дороге быть, вы ничего не сделаете». Что же будет с жителями, куда их переселят, чиновники сказать затруднились.