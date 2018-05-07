Новый кабинет Медведева: «Правительство становится все более техническим органом»

Смотрите, кто придет: эксперты оценили предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры в вице-премьеры России

Сегодня в связи с инаугурацией избранного президента РФ Владимира Путина правительство РФ, возглавляемое Дмитрием Медведевым, сложило свои полномочия, а Владимир Путин после вступления в должность внес в Госдуму предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя нового правительства. Позднее, как сообщил ряд центральных СМИ, Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» перечислил своих кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства. «Реальное время» разбиралось, кто кого сменит.

Правительство становится исполнительным комитетом Путина



Если Госдума утвердит предложенную президентом России кандидатуру Дмитрия Медведева, правительство РФ ожидает ряд серьезных кадровых перестановок. Новый «старый» премьер не видит на ключевых постах целого ряда прежних соратников. Покинуть посты должны будут экс-вице-премьеры Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, Юрий Трутнев, а Сергей Приходько должен будет оставить кресло руководителя аппарата правительства.



В то же время Медведев планирует «укрепить» ряды своих заместителей новыми фигурами — освободившиеся кресла должны занять Антон Силуанов, Максим Акимов, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Константин Чуйченко. Оставшихся из прежнего состава замов председатель правительства, в случае вступления в должность, собирается перетасовать, перераспределив между ними по-новому зоны ответственности. «Реальное время» составило схему грядущих кадровых перестановок, а эксперты издания дали оценку предложенным кандидатурам.

Так, финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан находит предложенные Медведевым кандидатуры вполне логичными.

— Все абсолютно логично и находится в том тренде, который у нас до сих пор был. В этом смысле Владимира Владимировича нельзя упрекнуть — у него четкие последовательные действия. Правительство становится все более техническим органом, исполнительным комитетом. Все сколько-нибудь одиозные фигуры, неважно — в плохом или хорошем смысле, оттуда уходят: и Рогозин, и Шувалов, и Дворкович. В общем, остаются люди, которые готовы не спорить, не выдвигать своих позиций, не выступать, а просто тихо выполнять поручения президента, рассылать бумаги и распоряжения, — отметил Андрей Мовчан.

Во-вторых, по словам эксперта, выдвижение Антона Силуанова в вице-премьеры «подчеркивает, что Путин доволен макрополитикой и финансовой политикой государства», и в этом он солидарен с российским президентом, считая, что наша макро- и финансовая политика — это «лучшее, что у нас сейчас есть». При этом сохранение Набиуллиной на своем месте и приход Силуанова на место Шувалова (скорее всего, по мнению Мовчана, именно Шувалов ее и рекомендовал: «потому что он уходил хорошо и за выслугу лет, а не по каким-то другим причинам») показывает, что основные задачи правительства и Центробанка — совместно удерживать макроситуацию.

— Других задач у правительства не будет. Никакого серьезного развития и движения с точки зрения экономики мы не предвидим. Будем двигаться по инерции, ползти куда получится — нефть дорогая, все хорошо. Нам отдельный центр принятия решений в виде правительства больше не нужен. Останется администрация президента, которая работает на президента, а все остальное его уже не волнует, — считает Мовчан.

«Владимир Владимирович делает ставку на тех людей, которых хорошо знает»

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин напомнил, что при смене правительства всегда подмечал одно и то же: «Владимир Владимирович делает ставку на тех людей, которых хорошо знает». При этом 2-3 месяца назад эксперт прогнозировал приток новых людей не более, чем на 30 процентов.

— По сути своей так и произошло. Хотя тотальные замены и были: ушла основная часть вице-премьеров тем не менее те люди, которые пришли в ответ, хорошо знакомы Путину. Даже Акимов, который работал первым заместителем аппарата правительства — человек не новый, и Борисов, который возглавил гособоронзаказ, и Гордеев, которого Путин знает десятилетями, — подчеркнул Колядин.

Исходя из задач, которые предстоят новому правительству, — это будет «очень закрытый и очень технократичный орган», считает представитель ассоциации. Речь уже не идет о политическом органе, инициирующем проекты. Документ, который определяет основные стратагемы развития последнего срока Путина, уже вышел: «До 18 октября все должны дать согласованные с регионами предложения правительству. Поэтому у них есть совершенно четкие и понятные задачи, и это четкие и понятые Путину люди, глобальных замен персон нет! Не появился Кудрин, которого пророчили или Белоусов, к сожалению, кстати, я считаю его одним из выдающихся экономистов». Те же, кто пришел на смены, всем хорошо знакомы. «Ну вот Мутко один — такая фигура, из-за которой на протяжении года билась вся прогрессивная общественность, он остался. Но про него могу сказать, что Путин не приветствует давление и обычно проявляет свою точку зрения в ответ на давление общества», — заключил Колядин.

У руля осталась старая гвардия в тесном контакте с кремлевскими кланами

Довольно неожиданными считает перестановки в правительстве России руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Перевод Козака на новый важный участок работы, приход Силуанова, Голодец и других новых-старых актеров говорит о том, что кадровую скамейку решили перетряхнуть, но не менять. В целом у руля остается старая гвардия в тесном контакте с крупными кремлевскими кланами — Чемезовым, Ротенбергами, Ковальчуками и т. д. Возможно, какие-то ротации будут на уровне министров».

Уход Дворковича, по его словам, конечно, говорит об определенных потерях Медведева, но эта отставка как раз давно прогнозировалась. Уход Рогозина хоть и тоже прогнозировался, но он уйдет недалеко, возможно даже на некоторое повышение, полагает Гращенков. Большой вопрос у него вызывает Трутнев — останется ли он полпредом в ДвФО?

— В целом состав правительства по-прежнему остается смешанным, но с явно «либеральным» курсом. К сожалению, сказать что-то общее о новом правительстве тяжело. Нужно распутывать клубок нитей, кто за кем стоит, кто кого и зачем пролоббировал, как теперь будет переделена экономика России, будут ли какие-то конфликты между «башнями» и ушедшими чиновниками.

— Все эти истории очень персональные и замыкаются лично на Владимире Путине, который каким-то образом выстроил эту новую схему, которую Медведев должен утвердить официально, — подчеркнул Гращенков.

На смену людям Медведева пришла команда АП

Телеграм-канал «Кстати» также высказал свою позицию по предложенным Дмитрием Медведевым кандидатурам на должность вице-премьеров:

— Мы думаем, что в текущей конфигурации команда Медведева покидает кабинет почти в полном составе, а на их места приходят чиновники, отобранные АП, а не Дмитрием Анатольевичем — как ранее в предыдущий кабинет. Отметим, что идет процесс подготовки к экономическим реформам и отладки коммуникации АП — Правительство, что сильно пессимизирует влияние Медведева. Фактически он становится «свадебным генералом», потому что все важные решения будут транслироваться из АП. Мы подождем еще предложений на министерские портфели, чтобы сложить весь пазл.

Также вечером появились сообщения, что Игорь Шувалов возглавит РСПП, а на его уходе настоял Дмитрий Медведев: «Он же был категорически против прихода в правительство Белоусова», сообщил ТГ-канал «Преемник». Однако позднее The Bell, со ссылкой на источник в окружении Шувалова, опроверг эту информацию. Кроме того, в издании сообщили, что для Дворковича отставка была «полнейшей неожиданностью» и он все узнал только сегодня: «Поскольку его полномочия уже распределены между другими людьми, шансов на то, что он в том или ином виде останется в правительстве, немного», — указали в СМИ.

Фото government.ru



Телеграм-канал «Небрехня» сообщил «Реальному времени» свое видение ситуации с перестановками в правительстве: «Прошла небольшая ротация. Новые вице не новые в правительстве. Ушли оскандалившиеся и условно оскандалившиеся вице: Шувалов — своим богатством, квартирой в целый этаж на Котельнической, перелетами жены бизнес-джетами на собачьи выставки, ну и связью старой с Усмановым. Дворкович — своей открытой связью и покровительством с братьями Магомедовыми. Приходько — секс-скандалом с Рыбкой. Рогозин — провальными стартами космических кораблей. Вот Трутнев и Хлопонин ничем не прославились, просто весьма небедные чиновники.

А выдвинутые в вице ничем не «нашумели» пока. Говорить, какое будет правительство, пока рано, мы не слышали еще фамилий кандидатов в министерские кресла. Но одно важное мы увидели — долго обсуждавшаяся фамилия не попала в кандидаты в премьеры и вице-премьеры — Эльвира Набиуллина! А также редакция «Небрехни» не увидела в кандидатах в вице-премьеры г-на Кудрина, хотя его кандидатура очень активно обсуждалась в последнее время. Ожидаем обозначения списка министров, интересный расклад пока выходит!».

Должность Было Стало Председатель правительства — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Первый вице-премьер Игорь Шувалов Антон Силуанов, экс-министр финансов Вице-премьер по спорту и культуре Виталий Мутко (курировал спорт, туризм и молодежную политику) Ольга Голодец Вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике Аркадий Дворкович Максим Акимов, первый замруководителя аппарата кабмина Вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин Юрий Борисов, экс-замминистра обороны РФ Вице-премьер по сельскому хозяйству Аркадий Дворкович Алексей Гордеев, экс-министр сельского хозяйства Вице-премьер по промышленности и энергетике Аркадий Дворкович Дмитрий Козак, курировал вопросы строительства, ЖКХ, социально-экономического развития регионов Вице-премьер по вопросам строительства Дмитрий Козак, курировал сферу строительства и архитектуры и ЖКХ Виталий Мутко Вице-премьер по здравоохранению, образованию и социальной политике Ольга Голодец Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ Вице-премьер Александр Хлопонин, курировал сферу природопользования и оборота алкогольной продукции, вопросы реализации государственной национальной политики, совершенствование организационных и правовых основ национальных отношений выбывает Вице-премьер Юрий Трутнев, курировал добычу твердых полезных ископаемых, угольную отрасль, развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, торгово-экономические отношения с зарубежными странами выбывает Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько Константин Чуйченко, помощник президента России