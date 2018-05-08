«Нож в спину» Тутберидзе и Загитовой от Евгении Медведевой

Как «настоящая патриотка» подставляет тренера и «подругу»

Кто бы мог подумать в конце февраля, что яркая победа Алины Загитовой в Пхенчхане спровоцирует бурю, которая чуть позже вовлечет в свой круговорот очень многих. Главным ее действующим лицом, впрочем, стала не сама Алина, а ее поверженная напарница по сборной — Евгения Медведева. Что это — зависть, обида или что-то еще, гадать можно сколько угодно. Так или иначе, Медведева решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе и сделала это не совсем корректно. Об этом — в материале «Реального времени».

Медведева ушла и больше не вернется

На днях уже по-летнему тихий мир фигурного катания был оглушен новостью об уходе Евгении Медведевой от ее наставницы Этери Тутберидзе. После 11 лет сотрудничества фигуристка решила продолжить работу под руководством другого специалиста. Об этом рассказала директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого является Медведева, Рената Лайшева. Новым тренером фигуристки, скорее всего, станет канадец Брайан Орсер, который сейчас работает сразу с двумя обладателями олимпийских медалей в мужском одиночном катании Хавьером Фернандесом и Юдзуру Ханю.

История получилась с оттенком скандальности и продолжилась выступлением Тутберидзе в эфире Первого канала. Тренер поделилась сразу несколькими интересными фактами, так или иначе связанными с Медведевой, среди которых имелись и довольно обидные для других людей. Так, например, неоднозначную реакцию они могут вызвать у Загитовой. Тутберидзе уход одной из своих сильнейших подопечных связала с выступлением Алины, рассказав об абсолютно неспортивном поведении Медведевой сразу после выступления в Пхенчхане.

— Знаете, выйдя со льда, она сказала такую совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?» Я ответила, что обязана всем дать одинаковые шансы и не имею права удерживать человека, — сказала Тутберидзе. После этого стало окончательно понятно: союзу тренера с Медведевой не жить.





Новым тренером фигуристки скорее всего станет канадец Брайан Орсер. Фото prosports.kz



Лжепатриоты и смена гражданства

Интересно, что разговоры об уходе Медведевой от тренера быстро сменила тема скорой смены ею спортивного гражданства. В числе первых кандидатов «на Евгению» называли Армению, родину ее отца Армана Бабасяна, однако позже эту информацию опровергла президент ФФКА Мелания Степанян. Таким образом, речь, скорее всего, идет о выступлении либо за Россию, либо за Канаду или Японию, где есть большая заинтересованность в фигуристке такого уровня. Впрочем, сама Медведева накануне опровергла слухи, заверив, что будет выступать за Россию. Однако разговоры на пустом месте, как известно, не рождаются.

Такое развитие дел, несомненно, расстроит сразу несколько миллионов отечественных болельщиков, считавших Медведеву истинной россиянкой (и, кстати, нередко принижавших заслуги Загитовой). Именно историю Евгении тиражировали ведущие СМИ страны, практически не обращая внимания на истинную чемпионку. Это информационное поле даже создавало ощущение, что победителем Олимпиады стал кто-то другой, а вовсе не Загитова, блестяще откатавшая свои программы от и до.

Многие наверняка помнят тот несколько истеричный монолог прославленного тренера Татьяны Тарасовой в прямом эфире во время трансляции финальных выступлений фигуристок в Пхенчхане со знаменитым «и Алинка очень хорошая, но не выиграет». В конце концов Медведева была приглашена в шоу-программу по фигурному катанию на Первом канале. Стоит ли говорить, что заправляет там Тарасова, так усердно болевшая за свою фаворитку.

Кроме того, в Сети встречаются версии и о подстрекательстве со стороны именитого тренера. По некоторым данным, именно от приближенных к Тарасовой людей шли негативные комментарии в адрес Тутберидзе, а также заказной характер пиара Медведевой, которая после проигранной Олимпиады появлялась практически везде. Представить такое в любом другом виде спорта — чтобы на первые роли в СМИ вышел, по сути, проигравший, — довольно сложно. Это как если бы в «Вечерний Ургант» после финала Кубка Гагарина — 2018 пригласили не «барсов» Гарипова и Зарипова, а московских армейцев Сорокина и Капризова.

Все правы, но виновата Медведева

Безусловно, смена тренера сама по себе не является большим поводом для истерики. Тем более что сейчас межсезонье, как раз в это время и происходят подобные перемещения. Евгения Медведева после неудачи в главном старте четырехлетия имела полное моральное право поменять что-либо в своей подготовке. Однако в ее случае это произошло не так красиво, как должно было бы. После 11 лет работы не расстаются так, что спортсмен даже не находит времени ответить на СМС тренера, «сделавшего» его практически на все сто процентов.

Этери Тутберидзе такого отношения к себе не заслужила, но все равно терпела нападки в свой адрес со стороны общественности и молчание Медведевой в личной переписке до конца. Так что желание тренера приоткрыть нюансы отношений со спортсменкой вполне оправданно.

После 11 лет работы расстаются далеко не так. Фото aif.ru

Ну а что касается «детской фразы» Медведевой… Сколько слов было сказано фигуристкой о дружбе с Загитовой, сколько «обнимашек» было до и сразу после выступления в Пхенчхане. А тут будто ножом в спину.

— Было много новостей о том, что Загитова и Медведева — соперницы и на льду, и вне льда. Но на самом деле мы друзья, — уверяла Евгения. Все это было, оказывается, не более чем спектакль.

Впрочем, выиграла от этого только Алина, вслед за олимпийским золотом забравшая себе и именитого тренера.