Топ элиты Марий Эл: первенство «вышибалы», падение «казанков» и десант из Саратова

«Реальное время» фиксирует радикальное переформатирование марийского политического и делового истеблишмента в поворотном 2017 году

Фото: marpravda.ru (на фото сын и отец Казанковы и Александр Евстифеев)

В отличие от майского пилотного топ-50, в задачу которого входила фиксация политического и делового бомонда времен Леонида Маркелова перед намечавшимся переформатированием региональной элиты, общегодовой топ Республики Марий Эл (РМЭ) отражает уже более-менее устоявшееся положение региональных элит после всех изменений, связанных с приходом и становлением команды нынешнего главы региона Александра Евстифеева. И надо признать, что изменения эти радикальны.

Ушли по-марийски



Первый и главный вывод нашего рейтинга: как и предсказывали эксперты «Реального времени» 8 месяцев назад, головы «полетели пачками». Смена губернатора, проведенная по самому жесткому из возможных сценариев (то есть с заключением бывшего главы в СИЗО), повлекла за собой удаление из нашего майского списка многих знаковых фигур маркеловского призыва.

5 мая были уволены сразу шесть членов правительства, еще через две недели со скандалом был отправлен в отставку вице-премьер — министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Пашин. Врио (на тот момент) главы РМЭ Александр Евстифев тогда публично обозначил, что главной причиной отставки чиновника стало большое интервью, данное им телеканалу «Россия24», в котором он «пространно рассказывал о своих, к сожалению, несуществующих достижениях на должности министра».

В июне Александр Евстифеев освободил от всех должностей (основная — руководитель администрации главы РМЭ) маркеловского «серого кардинала» Станислава Швецова. В июле правительство покинул уже видимый «хребет» команды Маркелова — первый вице-премьер Николай Куклин: врио главы региона уволил его по результатам проверки эффективности расходования средств федерального бюджета, перечисленных в Марий Эл. Завершился головопад маркеловского правительства отставками министров Натальи Шуплецовой и Алексея Шургина и заместителя председателя правительства Александра Кравченко.

Параллельно в республике обновлялся руководящий состав федеральных территориальных структур. Свои посты покинули руководитель республиканского УФСБ Александр Бурак, прокурор республики Сергей Рюмшин, главный федеральный инспектор Александр Ситников, директор ГТРК Марий Эл Мария Митьшева.

В июне Александр Евстифеев освободил от всех должностей маркеловского «серого кардинала» Станислава Швецова. Фото mari-el.gov.ru



Московско-саратовский призыв

21 ноября, через два с лишним месяца после выборов главы республики, Евстифеев сформировал новое правительство. Сделал он это в последний день срока, разрешенного законом. Эксперты объясняют такую неторопливость, с одной стороны, тривиальной проблемой с кадрами (которых нет, а к тем, что имеются, не всегда есть доверие), с другой, говорят они, Евстифеев концентрировался на том, чтобы найти, куда «ушли деньги». Да так, что сразу после выборов уехал отдыхать.

В итоге новый состав марийского Кабмина получился крайне любопытным. По большей части это своего рода сборная, состоящая из людей, к Марий Эл прежде отношения не имевших. Так, в нее вошли сразу пять чиновников, прибывших из Саратова. Это Андрей Россошанский — первый вице-премьер (3-я позиция в нашем рейтинге, по сути — «бригадир» саратовских варягов), Михаил Данилов — министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции (16-е место), Александр Гречихо — министр сельского хозяйства и продовольствия (36-е), Владимир Шутов — министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды (46-е) и Ольга Федорова — министр социального развития (50-е). К «саратовским» относятся также вновь назначенные председатель Счетной палаты РМЭ Сергей Каргальский и директор ГТРК «Марий Эл» Станислав Маринин (в список не прошли).

Однако еще более внушительный десант варягов в правительстве составили «москвичи». В большинстве своем это экс-работники Арбитражного суда Московской области, которым до назначения в РМЭ руководил Евстифеев. Это Сергей Сметанин — первый заместитель председателя правительства и руководитель администрации главы Марий Эл (2-е место в рейтинге, сразу вслед за главой региона), Лолита Архестова — врио министра финансов (11-е), Наталья Севостьянова — министр государственного имущества (15-е), Илга Дравниеце — заместитель председателя правительства (18-е), Михаил Леонтьев — министр строительства, архитектуры и ЖКХ (21-е), Сергей Трухин — министр РМЭ — полномочный представитель главы республики (24-е), Дмитрий Пугачев — министр промышленности, экономического развития и торговли (31-е).

Десант варягов в правительстве составили «москвичи», в том числе Сергей Сметанин — первый заместитель председателя правительства и руководитель администрации главы Марий Эл. Фото potokmedia.ru

Как видим, наши эксперты ставят «московских» заметно выше, чем «саратовских».

От маркеловского состава правительства осталось всего ничего — три человека: Михаил Васютин — первый заместитель председателя правительства (почетное 6-е место), Марина Панькова — министр здравоохранения (30-е) и Андрей Костенко — заместитель председателя правительства, постпред Марий Эл при президенте России (39-е).

Новыми лицами власти из числа местных кадров стали Лидия Батюкова — министр молодежной политики, спорта и туризма (10-е), Константин Иванов — министр культуры, печати и по делам национальностей (14-е), Наталья Адамова — министр образования и науки (17-е), Юрий Сидыганов — заместитель председателя правительства (23-е), Степан Воронцов — заместитель председателя правительства (25-е), Александр Сальников — министр транспорта и дорожного хозяйства (не вошел в список).

Что до силовиков, то главным федеральным инспектором по республике стал Петр Журавлев (5-е), руководителем республиканского УФСБ — Сергей Кивачук (12-е), прокурором республики — Сергей Беляков (32-е).

Как видим, масштабы обновления руководящей обоймы впечатляющие. Но еще больше впечатляет (и удивляет) выглядящее почти демонстративным нежелание опираться на местные кадры.

Сами они не местные

Понятно, что практически любой человек, пришедший на смену крайне непопулярному Маркелову, автоматически получил бы большой кредит доверия от населения Марий Эл. Но в случае Евстифеева это вылилось в невероятные для нового (и «пришлого») руководителя 88% поддержки на выборах главы в сентябре. Конечно, это был аванс: жители региона ожидали оздоровлении экономики республики, адекватности в принятии решений и очищения неэффективной чиновничьей вертикали.

Отказ от привлечения местных кадров вызвал недовольство даже в среде тех, кто состоял в штабе поддержки Евстифеева. Фото marpravda.ru

Поначалу все эти авансы Евстифеев оправдывал: были уволены наиболее одиозные фигуры маркеловского правительства, была дана публичная оценка порочности решений, принятых прежним руководителем региона. Однако результат затянувшегося процесса формирования нового республиканского правительства разочаровал многих. Отказ от привлечения местных кадров вызвал недовольство даже в среде тех, кто состоял в штабе поддержки Евстифеева.

И удивительнее всего как раз то, отмечают они, что выбор был сделан в пользу кадров, формально не соответствующих их новым должностям. То есть не имеющих опыта руководства или опыта работы в тех или иных отраслях. Целый скандал вызвало высказанное публично первым президентом республики, председателем Общественной палаты РМЭ Владиславом Зотиным критическое отношение к кадровой политике главы. Любопытно, что именно Евстифеев (на тот момент врио главы) утвердил Зотина членом Общественной палаты в июле прошлого года. Так, первого вице-премьера Сергея Сметанина он называл «вышибалой» (возможно, имелась в виду деятельность по выбиванию долгов, — прим. ред.). Критика не осталась незамеченной — в начале декабря совет Общественной палаты прекратил полномочия председателя палаты. В ответ Зотин сделал ряд не менее жестких публичных заявлений: «Я оставляю за собой право высказываться по поводу действий республиканской власти. Я не приемлю нынешнюю кадровую политику. По отношению ко мне поступили нечестно, если по большому счету — использовали». И дал соответствующий прогноз: «У новой команды нет четкой программы развития республики. Где-то год они будут вникать в курс дела, налаживать связи. А вообще, я прогнозирую им трехлетний срок — в течение этого времени заезжие чиновники будут партиями покидать Марий Эл, и оставят в одиночестве Александра Евстифеева».

Марийская общественность, естественно, отметила факт присутствия в правительстве Евстифеева всего четырех представителей титульной национальности (столько же было в правительстве Маркелова). А ведь дефицит марийцев в высшем руководстве был одним из триггеров оппозиционности национальных активистов и лидеров.

Несмотря на достаточный срок, имевшийся у Евстифеева для формирования правительства, ряд назначений был осуществлен в спешном порядке. Говорят, окончательное решение о привлечении кадров из Саратова было принято за неделю до истечения «последнего срока», и ввиду цейтнота главный критерием для назначаемых стало личное доверие к ним главы региона. Впрочем, судя по уровню нанятых чиновников, в их задачи входит умелое ведение необходимой документации и распределение бюджетных средств в соответствии со статьями расходов — большего от них не требуется.

Топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл (январь-2018)

Место Персоналия Баллы 1 Александр Евстифеев – глава Республики Марий Эл 107 2 Сергей Сметанин– первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, руководитель администрации Главы Республики Марий Эл 91 3 Андрей Россошанский –первый заместитель председателя правительства Марий Эл 81 4 Иван Казанков – председатель СПК «Звениговский» Республика Марий Эл 78 5 Петр Журавлев–главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл 74 6 Михаил Васютин –первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, экс-министр культуры, печати и по делам национальностей правительства Республики Марий Эл 73 7 Константин Косачев – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от Правительства Республики Марий Эл в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 73 8 Сергей Казанков – руководитель мясокомбината «Звениговский» Республика Марий Эл, депутат Государственной думы РФ 71 9 Виктор Косарев – министр МВД Республики Марий Эл 71

Персонально ваш

Что показывает сравнение майского и общегодового топов?

Лидер прошлого списка депутат Государственной думы РФ член КПРФ Сергей Казанков опустился на шесть позиций, уступив лидерство Евстифееву, который в прошлый раз не рейтинговался. Напомним, Казанковы (Сергей и его отец Иван, председатель СПК «Звениговский», 2-е место в предыдущем топе, четвертое — в текущем) публично поддержали Евстифеева на выборах. Один из наших экспертов предрекал в прошлом году, что Евстифеев не будет делиться реальными рычагами управления с Казанковыми (несмотря на «пакт о ненападении» на врио со стороны местных коммунистов). Так и вышло: Казанков предлагал людей новому главе, но Евстифеев, помимо двух министров, никого из них в свое правительство не взял.

Впрочем, это обстоятельство не слишком отразилось на их взаимоотношениях (по крайней мере, публично). Звениговское сельхозпредприятие, которым руководит Казанков-старший, вложилось в два инвестпроекта в РМЭ — открытие молочного завода и строительство животноводческого комплекса на 3 тысячи голов КРС. Характерно, что ранее Евстифеев заявлял, что развитие молочного животноводства является одним из приоритетных направлений.

Несмотря на протесты марийской интеллигенции и общественности, на посту первого заместителя председателя правительства остался Михаил Васютин (3-е место прошлого топа, сразу после «казанков»). Правда, при этом Михаил Зиновьевич лишился должности министра культуры, печати и по делам национальностей. 58-летний чиновник работал последовательно в правительстве Кислицына, Маркелова, теперь трудится в команде Евстифеева, и, как утверждают злые языки, имеет большие шансы пересидеть и его.

Не так много позиций потерял Владимир Кожанов, владелец и руководитель агрохолдинга «Лукоз», заместитель директора ЗАО «Сернурскийсырзавод», депутат Госсобрания РМЭ, переместившийся с 6-го места на 13-е. В его активе за это время — открытие крупнейшей животноводческой фермы на 5 тысяч голов коз.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов «упал» с 13-го места на 44-е. Главный фактор этого пике заключается в неопределенности его дальнейшей карьерной судьбы.

Евгений Маслов «упал» с 13-го места на 44-е. Главный фактор этого пике заключается в неопределенности его дальнейшей карьерной судьбы. Фото vnd12.ru



Юрий Минаков, председатель Государственного собрания Республики Марий Эл, скатился с 8-го места на 29-е. Возможно, падению авторитета спикера способствовало расследование фактов использования Минаковым служебной машины в личных целях, проведенное сайтом «Семь на семь».



Лишь 12 персон предыдущего топ-50 сохранили свое присутствие и в нынешнем рейтинге. 38 человек, таким образом, — это новые люди. Кто они? Наши источники в администрации утверждают, что основные решения по кадровым, экономическим и политическим вопросам принимаются «первым кругом» доверенных лиц, в который входят кадры, работавшие с Евстифеевым в арбитраже. Состав его жестко определен, сотрудничество с другими членами правительства рассматривается как вынужденное. Жертвами этой схемы уже стали Андрей Кравец, который был прислан, по слухам, из администрации президента РФ «на помощь» Евстифееву и который должен был стать министром внутренней политики, и экс-руководитель пресс-службы главы региона Наталья Тарновская. Эти люди попытались выстроить свои отношения с главой в обход «первого круга».



«Маркеловские» затаились и кучкуются

В отсутствие своего патрона, находящегося в Лефортово с непредсказуемыми перспективами, бывшая команда Маркелова сосредотачивается вокруг регионального отделения партии «Единая России». Большинство из чиновников маркеловского призыва высокого ранга были и остаются руководителями отделения и входят в состав республиканского политсовета и президиума. Координирующую роль для них выполняет депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции ЕР в парламенте Виктор Кидяев (26-е место). Говорят, именно он был главным кандидатом на пост главы Марий Эл после отставки Маркелова, его кандидатура вполне устраивала и самого «Людвига Йошкар-олинского», и членов его команды, и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. И лишь вмешательство Сергея Кириенко не позволило Кидяеву стать главой региона. Как результат, Володин крайне холоден к Евстифееву. Правда, после прихода в федеральное руководство ЕР Андрея Турчака партию контролирует уже не он, а администрация президента РФ.

Говорят, именно Виктор Кидяев был главным кандидатом на пост главы Марий Эл после отставки Маркелова. Фото marimedia.ru

На наш взгляд, в дальнейшем следует ожидать подковерной схватки команд Евстифеева и Маркелова за контроль над «Единой Россией». В активе «маркеловских» — чиновники их призыва, оставшиеся на уровне правительства, заксобрания, муниципалитетов. Евстифееву же, в результате принятых им ранее решений, будет остро не хватать местных сочувствующих кадров.

Сегодня в республике идет кристаллизация и формирование пяти политических сил. «Местные» — не вошедшие в команду Евстифеева либо временно присоединившиеся к ней; «маркеловские» — действующие и отставленные чиновники различного уровня, бизнес, кормившиеся с маркеловских рук, депутаты заксобрания и муниципалы, ректоры вузов; «саратовские» (принцип понятен); «евстифеевские» — команда из Арбитражного суда и «федералы» — все силовые и контролирующие структуры. Судя по всему, дальнейшая политическая жизнь республики будет зависеть от неожиданных союзов политических сил в рамках соперничества «местные против варягов».

Следующая кадровая реформа, полагают эксперты, ожидается сразу после выборов 18 марта. Сохранившие свои посты главы и мэры маркеловского призыва вызывают непонимание населения. За годы власти Маркелова во многих районах республики сложилась депрессивная обстановка, и без смены нынешних муниципальных чиновников будет трудно внушить людям надежду на лучшее будущее. Есть подозрение, что Евстифеев это понимает, вопрос лишь в том, какие кадры он предпочтет. Впрочем, Саратов большой, людей там много.

ОПРОС

Герман Пирогов политолог — С тревогой всматриваюсь в то, как сформированное правительство РМЭ неторопко, в некотором замешательстве ищет новые пути развития республики. На днях виделся с одним давним профсоюзным деятелем. «Вот говорят, что новые республиканские руководители ближе к народу, запросто ходят на разные общественные мероприятия, — делился он. — Это все пиаровские ходы. На деле чувствуется их отдаленность от местных кадров. Как стеной отгородились. Словно чего-то опасаются. Очень неохотно идут на рабочие контакты». Словом, пока подтверждаются прогнозы оппонентов власти о декларируемых и истинных возможностях новых людей в правительственном и министерских домах.

Константин Строкин политолог — Избегая повторов, применения профильной терминологии и массивного описания протекающих процессов, предварительные итоги постепенных смен и смешений в элите Марий Эл пока можно охарактеризовать такой глубоко осмысленной андеграундной поговоркой, как «Если хотя бы одна из голов Змея Горыныча заболеет гомосексуализмом, то в результате пострадать может весь Змей Горыныч». Да, появились новые фамилии, и это здорово. Но остались и некоторые старые персоны, которые уже успели себя несмываемо «зарекомендовать». Думаю, со временем все утрясется и грязь сама отпадет. Во всяком случае, сейчас лучше, чем вчера — есть позитивные тенденции, и их необходимо сообща сохранять. А что будет завтра — на данном этапе лишь сплошные гадания с элементами краткосрочных прогнозов. Значит, будем начеку.

Денис Долгов журналист регионального (Марий Эл) раздела интернет-журнала «7х7» — В целом я бы охарактеризовал ситуацию в Марий Эл словом «мелко». Законы, обещания, уголовные дела и, в конце концов, второй раз подряд спланированный в ноль рублей ноль копеек бюджет, бездефицитность которого, видимо, должна восприниматься как плюс, несмотря на то, что у нас всегда был и есть дотационный регион. План без дефицита может быть реализован при сокращении социальных расходов вкупе с большим ростом налоговых поступлений, а у нас вместо этого — завышенный электротариф для производственников и утечка денег в федеральные сети.

Вера Ожиганова активист, эксперт по вопросам государственного долга — Максимальным административным ресурсом обладает глава республики. Поэтому Евстифеев А.А. и его ближайшее окружение получили максимальные баллы. С точки зрения влияния на денежные потоки, относительно высокие оценки получили руководители крупных предприятий. Исходя из существующего порядка назначения губернаторов, а также большой финансовой зависимости нашей республики от федерального центра, можно говорить, что абсолютным влиянием из местной элиты не обладает никто.

Булат Ибрагимов, Рустам Абдуллин