Счетную палату возглавит Алексей Кудрин

Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату.



Алексей Кудрин согласился с предложением депутатов о назначении, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — достойная кандидатура», — отметил федеральный чиновник.



Напомним, накануне депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Позже сам Кудрин подтвердил эту информацию. По его словам, ему надо «серьезно подумать». Окончательное решение Кудрин обещал принять к понедельнику.