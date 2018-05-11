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Счетную палату возглавит Алексей Кудрин

16:31, 11.05.2018
Счетную палату возглавит Алексей Кудрин
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату.

Алексей Кудрин согласился с предложением депутатов о назначении, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — достойная кандидатура», — отметил федеральный чиновник.

Напомним, накануне депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Позже сам Кудрин подтвердил эту информацию. По его словам, ему надо «серьезно подумать». Окончательное решение Кудрин обещал принять к понедельнику.

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