Счетную палату возглавит Алексей Кудрин
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату.
Алексей Кудрин согласился с предложением депутатов о назначении, сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — достойная кандидатура», — отметил федеральный чиновник.
Напомним, накануне депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Позже сам Кудрин подтвердил эту информацию. По его словам, ему надо «серьезно подумать». Окончательное решение Кудрин обещал принять к понедельнику.ОбществоВласть
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