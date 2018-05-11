День сурка на Ленинской дамбе: здесь снова сажают черемуху

Дорогу через Казанку пытаются озеленить в пятый раз. Кто этим занимается — загадка

Фото: Фаиль Гатаулин

Символом весны в Казани впору теперь считать появление не грачей, а озеленителей на главной городской дамбе — Ленинской. Там сейчас опять сажают деревья — в пятый раз, если вести отсчет с 2013 года, когда ПСО «Казань» впервые провело работы по благоустройству и озеленению построенного к Универсиаде дорожного объекта. Пятилетняя гарантия на эти работы должна была благополучно окончиться как раз в этом году, но как сообщил корреспонденту «Реального времени» источник в городском комитете благоустройства, развязаться с обязательством бесплатно восстанавливать выбывшие из зеленого строя деревья на дамбе ПСО «Казань» помешали эти самые деревья. Они опять засохли. А гарантийные обязательства составлены хитро: они не будут считаться выполненными, пока не приживутся все посаженные на дамбе деревья. Однако в пресс-службе ПСО «Казань» эту информацию опровергли — там утверждают, что в этом году к посадке новых деревьев на дамбе компания никакого отношения не имеет.

Эх, раз, еще раз… дамба не радует глаз



День сурка на Ленинскую дамбу приходит в мае начиная с 2014 года: едва сходит снег, как там начинают корчевать засохшие к концу прошлого сезона деревья и сажать на их место новые. Корреспондент «Реального времени» выяснила, сколько и каких именно саженцев погибло там за четыре года: перед Универсиадой вдоль дамбы подрядчик — ПСО «Казань» — посадил 400 пирамидальных тополей. В мае 2014-го — заменил все 400 погибших тополей новыми саженцами той же породы. В мае 2015-го засохшие деревца снова пришлось выкорчевать, и новые тополя посадили с запасом — уже 500 штук. В мае 2016-го, окончательно убедившись, что тополя на дамбе не выживают, подрядчик поменял породу — на дамбе высадили 285 саженцев черемухи. Но уже в начале июня черемуха стала сохнуть , и поскольку полив чиновники из горисполкома сумели организовать лишь в сентябре, саженцы опять погибли. В прошлом году сухие деревца заменили, но черемуха снова не прижилась.

За четыре предыдущих года, как прикинула корреспондент «Реального времени», ПСО «Казань» закопало в землю на Ленинской дамбе не менее 10 миллионов рублей вместе с пирамидальными тополями и от 7 до 11 миллионов — с черемухой.

Ну а в этом году на очередное «переозеленение» дамбы будет потрачено еще не менее миллиона рублей. Порядок расходов удалось прикинуть после того, как гендиректор поставляющей саженцы для Ленинской дамбы компании «Императорский питомник» Александр Бахтин сообщил «Реальному времени», что в этот раз «замене подлежат не все саженцы, а поменьше сотни», и что высаживать на дамбе продолжат черемуху.

Ушли в «несознанку»

Кто за заплатит за очередную партию саженцев черемухи — ПСО «Казань» или городская казна, осталось загадкой. Никто не хочет признаваться в бездарном хозяйствовании!

Руководитель пресс-службы ПСО Светлана Брайловская заявила корреспонденту «Реального времени»:

— Все высаженные нами в прошлом году на Ленинской дамбе саженцы прижились, гарантийные обязательства полностью выполнены. Сейчас там сотрудники Горводзеленхоза высаживают деревья не в связи с заменой засохших, а в дополнение к тем, что там растут.

Но ответ, полученный «Реальным временем» из пресс-службы горисполкома, опроверг эту информацию:

— В мае прошлого года на Ленинской дамбе было высажено около 300 саженцев черемухи. Большая часть из них успешно прижилась. Однако несколько деревьев потребовали замены — как из-за плохой приживаемости, так и для приведения к единообразию. В настоящее время в рамках гарантийных обязательств производится высадка 50 новых саженцев. Отметим, что в рамках гарантийных обязательств средства из городского бюджета на высадку саженцев не направлялись.

Не приживается, потому что не то сажают и не ухаживают

Но самое грустное, что сколько бы ни сажали на Ленинской дамбе красивые деревья, они практически не имеют шансов выжить при существующем порядке ухода за зелеными насаждениями в Казани.

— Пирамидальные тополя, которые там пытались сажать вначале, — это действительно неприхотливые деревья, но они любят влагу, их сажают по берегам арыков. А на дамбе для них слишком сухо, — пояснила «Реальному времени» декан факультета лесоводства и лесных культур Казанского государственного аграрного университета Людмила Пухачева. — То же и с черемухой, она растет по берегам рек, любит влагу и тень, а тут оказалась под палящим солнцем.

По мнению специалиста, озеленение дамбы следовало начинать с неприхотливых кустарников вроде пузыреплодника или боярышника:

— Если их не подвергать обрезке, они достигают трехметровой высоты, и под их пологом могли бы со временем вырасти и деревья…

А вообще, при озеленении Казани, по мнению Пухачевой, следует не гоняться за модой и не экспериментировать с новыми породами деревьев, а идти проверенным путем — сажать липы, которые всегда отлично росли в нашем городе. Их и на дамбе можно посадить — но с учетом вышесказанного, говорит она. И в отличие от старых времен, без стопроцентной уверенности, что приживутся:

— На дамбе много отрицательных факторов действует на деревья. Загрязненная выхлопами атмосфера. Не лучший грунт, со строительным мусором. Почвы в городе давно уже нет, есть только грунт, и при посадке деревьев следует обогащать землю, иначе они не будут расти. И обязательно нужен уход, нужен полив…