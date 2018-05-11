«Опасный для общества» банкир Роберт Мусин

Чтение обвиняемым материалов первого дела ТФБ может растянуться на годы

Фото: Ирина Плотникова

Побывал на больничной койке, отчитался о доходах в 9 млн рублей и прочитал 10 томов своего дела за время домашнего ареста Роберт Мусин. Сегодня Верховный суд РТ продлил срок его «заключения» в квартире в 520 кв. м на улице Тельмана еще на три месяца. И если ознакомление с материалами пойдет с той же скоростью, то подсудимым обвиняемый Мусин станет года через три, передает журналист «Реального времени».

Без вкладчиц и Бердникова



В Верховный суд РТ Роберт Мусин прибыл минут за 10 до назначенного времени. В компании майора уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. На прошлом продлении конвоиров было двое — в целях безопасности самого обвиняемого. Впрочем, разъяренные вкладчицы с реквизитом, то бишь плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме», из группы поддержки одного общественника сегодня на заседании отсутствовали. Не было и самого Дмитрия Бердникова, ранее неустанно демонстрировавшего «воровскую» футболку.

Напомним, еще в январе депутат Госсовета, член кредитного комитета и бывший глава правления «Татфондбанка» Мусин вышел на свободу после 10 месяцев СИЗО. На замене реального ареста домашним настояли сами следователи, выделив из основного дела о хищениях, злоупотреблениях и легализации незаконно выведенных активов ТФБ четыре эпизода по обвинению Мусина в злоупотреблении должностными полномочиями с общим ущербом 24,6 млрд рублей.

Речь идет о «получении заведомо невозвратного кредита Банка России» (ущерб в 3,1 млрд рублей, — прим. ред.), выдаче кредитов двум аффилированным с банком организациям (ООО «Бытовая электроника» — 16,8 млрд, ООО «Аида и Д» — 133 млн рублей) и переводе обязательств в истории с «Бинбанком» на 2,7 млрд рублей.

Вину по этим эпизодам Мусин полностью признал и еще 31 января 2018 года приступил к ознакомлению с материалами дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Сегодня в зале суда обвиняемый занял скромное место во втором ряду. Как позже выяснилось, выступать с речью Мусин и не планировал.

Ильсур Сабирзянов объяснил суду, что срок домашнего ареста обвиняемого банкира истекает 16 мая, но его знакомство с материалами дела еще не завершено



Криминальное чтиво в 120 томах

Следователь четвертого отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов объяснил суду, что срок домашнего ареста обвиняемого банкира истекает 16 мая, но его знакомство с материалами дела еще не завершено. Поэтому следствию требуется дополнительное время, в том числе для составления обвинительного заключения в окончательной редакции. Сабирзянов просил суд продлить меру пресечения Мусину еще на 3 месяца.

«Согласен», — поддержал ходатайство Роберт Ринатович. Его адвокат Алексей Клюкин был солидарен с подзащитным. Судья Алексей Шемуранов сообщил, что в суд поступили положительные характеристики обвиняемого с места жительства и общественной работы — последняя выдана руководством Госсовета РТ. Оглашать эти документы не стал. Так же, как содержание многочисленных медицинских справок подследственного.

— На 11 мая с каким объемом ознакомился обвиняемый? — поднял судья следователя.

— С 10 томами уголовного дела — отвечал тот, добавив, что всего в деле о четырех эпизодах преступлений 120 томов.

Нехитрые подсчеты позволяют сделать вывод — если за 3 месяца, с учетом праздников в феврале, марте и начале мая, было прочитано 10 томов, то за год банкир одолеет 40 томов. Таким образом, общий срок ознакомления может растянуться года на три.

Впрочем, как выяснилось уже после заседания, процедура ознакомления обвиняемого Мусина проводится в Следкоме в присутствии следователя, куда его вывозят по рабочим дням. Причем вывозят не каждый день. Кроме того, в период домашнего ареста банкир пережил еще одну госпитализацию и на больничной койке свое дело не читал.

Защитник экс-главы ТФБ Алексей Клюкин говорит, что 10 прочитанных томов — это уже не мало. В каждом — по 250 листов, и это нелегкое чтение — договоры, бухгалтерская документация, показания.

Марат Когай просил суд сохранить домашний арест Мусину с учетом характера совершенных преступлений и степени их общественной опасности

Арестованная квартира ушла дочкам

Представитель прокуратуры РТ Марат Когай просил суд сохранить домашний арест Мусину с учетом характера совершенных преступлений и степени их общественной опасности. Судья Александр Шемуранов признал, что дело ТФБ представляет особую сложность и нашел исключительные основания на продление меры пресечения свыше года. В своем решении судья отразил, что данные о личности обвиняемого, «в том числе конспирация преступной деятельности, свидетельствуют о том, что Мусин, даже при наличии постоянного места жительства и отсутствии судимости, представляет повышенную общественную опасность» — может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства и прочее.

Поэтому судья постановил продлить домашний арест на прежних условиях до 16 августа.

Напомним, за время нахождения депутата под домашним арестом Госсовет РТ обнародовал его декларацию за 2017 год. Из нее следует, что, несмотря на посадку, банкир заработал около 9 млн рублей против 31 млн в 2016-м. Из опубликованных сведений следует, что арестованная квартира в 520 «квадратов» Роберту Мусину уже не принадлежит — переоформлена на двух несовершеннолетних дочек. Сам банкир владеет только садовым домиком 315 кв. метров и пятью участками общей площадью 220 га. Кто и когда подавал за арестованного эти сведения в Госсовет, так и осталось неясным.

В признанном банкротом «Татфондбанке» тем временем продолжается процедура банкротства. По данным АСВ на 28 апреля 2018 года, общий размер финансовых претензий к кредитному учреждению оценивается в 182 млрд рублей, из них более 73 млрд — по вкладам физлиц. За март кредиторам первой очереди выплачено 3,4 млрд рублей, всего за период конкурсного производства — более 14 млрд рублей (19,8% первоочередных требований).

Судья постановил продлить домашний арест на прежних условиях до 16 августа

Кроме того, в период нахождения Роберта Мусина под домашним арестом под уголовное преследование попали его коллеги из двух татарстанских кредитных учреждений — Марсель Зарипов из «Интеха» и Евгения Даутова из «Спурта». Мера пресечения в отношении них не избиралась.