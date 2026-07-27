В казанском аэропорту задержаны 24 рейса на вылет и прилет

Так, рейс WZ 1501 вылетит в Тбилиси в 12:35 вместо 08:50

Фото: Арсений Фавстрицкий

В аэропорту задержано 8 рейсов на вылет и 16 — на прилет, следует из онлайн-табло стоянки воздушных судов. Напомним, что в Татарстане утром объявляли ракетную и беспилотную опасность, в связи с чем ограничивали работу местного аэропорта.

Так, рейс WZ 1501 вылетит в Тбилиси в 12:35 вместо 08:50, N4 412 стартует в Сочи в 11:30, FV 6596 вылетает в Санкт-Петербург в 13:40, SU 794 в Анталью — в 12:35, N4 1015 в Стамбул — в 14:05, а N4 244 в Санкт-Петербург — в 12:50.

В то же время на прилет задержаны рейсы WZ 4668 из Астаны (приземлится в 11:45 в столице Татарстана), EO 740 из Красноярска и Оренбурга (в 9:55), SU 1270 из Москвы (в 11:25), SM 907 из Шарм-эш-Шейха (в 09:30), N4 748 из Горно-Алтайска (в 12:35), FV 6595 из Санкт-Петербурга (в 12:40). Также задержаны самолеты из Худжанда, Екатеринбурга, Антальи, Еревана, Саньи, Душанбе, Тбилиси, Минвод и Сочи.

Никита Егоров