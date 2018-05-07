Илья Варламов: «Это показывает деградацию власти, даже глава Удмуртии Бречалов не понимает, что говорит»

Топовый блогер и урбанист комментирует отставку мэра Ижевска Юрия Тюрина и проблемы городского хозяйства столицы Удмуртии

«Город-сугроб», «коммунальный ад», «не въезжай — убьет» — эти и подобные фигуры речи употребляет топовый блогер, урбанист и предприниматель Илья Варламов, делая посты об Ижевске. Хотя сам автор резонансных обзоров городского благоустройства родом из Омска, со столицей Удмуртии его связывают семейные узы: из Ижевска родом его жена, здесь живет его теща, и сюда приезжают к бабушке дети. 3 мая подал в отставку мэр Ижевска Юрий Тюрин, который со стороны Варламова подвергался уничтожающей критике. О городских проблемах и путях их решения Илья Варламов поговорил с корреспондентом «Реального времени».

«Люди должны знать, что в их городе — бардак»

— Несколько дней назад вы писали, что «рано или поздно мэра Ижевска и его друзей арестуют». И вот Юрий Тюрин, с подачи главы Удмуртии Александра Бречалова, подает в отставку. Вы удовлетворены?

— Нет, конечно. О том, что отставка будет, я знал давно. Она готовилась, потому что были проблемы. Поэтому относительно Тюрина никакой радости нет. Проблема в том, кто придет на его место. Если бы на место одного некомпетентного, плохо образованного человека, который, по какому-то непонятному для меня стечению обстоятельств, оказался в кресле главы города и нанес много вреда этому городу, пришел человек компетентный и способный как-то исправить плачевную ситуацию, тогда я был бы удовлетворен. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, я не вижу таких кандидатур в Ижевске, которые смогли бы сделать лучше. Поэтому я еще вчера написал, что будет только хуже. На место одного некомпетентного руководителя придет другой.

— Все ваши посты по ситуации в городе много обсуждались. А была ли на них реакция со стороны властей города и республики?

— Тюрин как-то реагировал и что-то отвечал, но мне это не особо интересно. Я же пишу не для губернатора и главы города. Я пишу для людей, чтобы они понимали, что происходит. Многие процессы с позиции обывателей кажутся нормальными. Им делают детскую площадку или реконструируют бульвар, а поскольку они ничего лучше не видели и им не с чем сравнивать, им кажется, что все нормально. А на самом деле это халтура, некомпетентный подход и разбазаривание бюджетных средств. И я стараюсь объяснить, что все это ненормально, чтобы люди с этим не мирились и понимали, что в их городе — бардак.

Многие процессы с позиции обывателей кажутся нормальными. Им делают детскую площадку или реконструируют бульвар, а поскольку они ничего лучше не видели и им не с чем сравнивать, им кажется, что все нормально. А на самом деле это халтура, некомпетентный подход и разбазаривание бюджетных средств



«Власти ничего не понимают в технологиях, в благоустройстве и в городском управлении»

— Многие ваши критические отзывы касаются попыток местных властей хотя бы что-то улучшить в городе, создать какое-то благоустройство. Почему эти попытки благоустройства проваливались? В чем была проблема, в частности, Юрия Тюрина?

— Главная проблема в том, что ни в правительстве, ни в администрации города нет компетентных и квалифицированных людей. Там в буквальном смысле сидят «колхозники», которые из-за своей лояльности партии и верности курсу дорвались до власти, но не имеют компетенций. Они ничего не понимают в технологиях, ничего не понимают в благоустройстве, ничего не понимают в городском управлении. Единственное, что они могут хорошо делать — это обеспечивать стабильность власти. В результате они сидят как пауки, а город погибает. Это главная проблема. А выражается некомпетентность во всем. В уборке снега. В том, что они получили федеральные деньги на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» и ничего с ней сделать не могут. Они просто плохо образованные и некомпетентные люди, которые оказались у руля.

— Как оцениваете деятельность Александра Бречалова? Ведь он как раз пришел в регион, чтобы разворошить эту застойную среду и считается прогрессивным руководителем.

— Пока я не могу сказать про него ничего хорошего. Возможно, у него было мало времени, но каких-то положительных изменений именно в управлении городом нет. Как сидели эти пауки, так и сидят, а город как погибал, так и погибает.

Каких-то положительных изменений именно в управлении городом нет. Как сидели эти пауки, так и сидят, а город как погибал, так и погибает.



— Вы взаимодействовали с ижевскими городскими сообществами, чтобы повлиять на ситуацию?

— Я — нет, но супруга взаимодействовала. Она сама архитектор, занимается проектированием и со всеми здесь общается. Но в Ижевске нельзя ничего сделать. На это нет запроса от власти.

Илья Варламов в мэры Ижевска не собирается

— Представим ситуацию, что Илья Варламов становится мэром Ижевска. Какие шаги он предпримет, чтобы сделать город комфортным и современным?

— Илья Варламов мэром Ижевска не становится. Но если мы говорим про потенциального главу города, то им должен стать человек, который как минимум разбирается не в том, как обеспечить нужный процент «Единой России», а в городском хозяйстве, современном градостроительстве, урбанистике и транспорте. И, самое главное, этот человек должен собрать хорошие силы в команде, привлечь специалистов. Я думаю, скорее всего, это будут люди не из Ижевска. Это должны быть приезжие специалисты, у которых нет связей с местными элитами и которые могут действовать независимо. Эта команда должна будет проводить реформы. Будет больно, сложно и дорого, но нынешнюю ситуацию все-равно нужно менять.

Пока можно только ожидать со стороны следственных органов какого-то расследования по деятельности бывшей команды. Особенно к главному архитектору много вопросов, когда полгорода уничтожили не без его участия. К главе администрации вопросы по неэффективному расходованию бюджетных средств по федеральным программам. Пока можно устраивать красивое шоу для народа и ждать новых людей, которые смогут что-то изменить.

Ижевск может подойти для того, чтобы повторить проект «Пермь — культурная столица»

– Получается, что вы предлагаете для Ижевска опыт Перми при губернаторе Чиркунове, когда преобразования делались внешними силами?

— Это была хорошая история. Вы поймите, сейчас важно, чтобы из города, как минимум, прекратили уезжать люди. А посмотрите на Ижевск. Молодые и талантливые ребята из подобных городов валят при первой же возможности, потому что они не видят перспектив. Они могли бы там работать и оставаться. Но действующая власть совершенно непробиваемая и некомпетентная. Она создала болото, где вязнут любые хорошие начинания и инициативы. Когда это видят молодые люди, они бегут, туда где можно дышать посвободнее.

То, что было в Перми, пусть и не получилось, но это была надежда, которая позволила хоть как-то расшевелиться. В Перми не получилось потому, что недожали, но это не значит, что не надо пробовать дальше.

Город должен быть дружелюбным и быть безопасным. Город не должен хотеть тебя убить



— Что интересного есть в Ижевске, на чем можно создать привлекательный бренд?

— У Ижевска уже есть довольно сильный бренд, который можно развивать. Это и «Калашников», и заводы, которые там были и есть. Отправная точка есть, а дальше достаточно просто сделать город удобнее. Создать комфортную городскую среду. Сделать так, чтобы там было приятно находиться. Город должен быть дружелюбным и быть безопасным. Город не должен хотеть тебя убить.

А мы видим, что тот же Бречалов говорит: «Давайте уберем наземные пешеходные переходы и будем строить надземные». Куда это годится? Во-первых, Александр Бречалов не должен был этого предлагать, потому что это совершенно не в его компетенции. Во-вторых, если он такое даже предложил, его сразу должны были поправить. Но нет! И это очень хорошо показывает деградацию нынешней власти, что даже глава региона не понимает, что говорит. Он некомпетентен в тех вопросах, о которых высказывается. Глава региона, в принципе, и не должен быть компетентным в вопросах городской инфраструктуры, но тогда зачем он об этом говорит? И так во всем.