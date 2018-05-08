Топ элиты Марий Эл: «Большинство из них не связывают свое будущее с республикой»

Топ-50 марийского бизнеса и власти по итогам января — апреля 2018 года

«Реальное время» подготовило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл — по состоянию на первый квартал этого года. По сравнению с предыдущими рейтингами в нем произошли отдельные любопытные изменения (в первую очередь это выпадение из первой десятки некогда могущественных отца и сына Казанковых), но в целом обстановка в республике, похоже, начинает стагнировать — и не только экономически.

«Форма есть — содержание отсутствует»

На сегодня этап больших политических потрясений и перемен в республике завершен — теперь это «тихая заводь». В то же время есть предположение, что после инаугурации Владимира Путина в конфигурации марийского правительства произойдут какие-то подвижки. Но судя по тому, что большая часть маркеловской команды осталась на своих местах и чувствует себя прекрасно, надежд на серьезное переформатирование Александром Евстифеевым региональной власти у экспертов и жителей РМЭ будет с каждым днем все меньше.

6 апреля исполнился год с того момента, когда новая команда власти начала обустраивать жизнь региона. Интересно, что госдолг республики с тех пор вырос еще на один миллиард рублей — до 14,453 млрд. Республиканские власти объяснили это перекредитованием коммерческого долга, который брал еще Леонид Маркелов. Но, как полагают эксперты, на самом деле республиканский долг растет из-за того, что новая команда не сумела привлечь в регион инвестиции. Это подтверждают и данные рейтинга, составленного порталами «Волга Ньюс» и «Инвестиционные проекты», где РМЭ занимает последнее место по инвестиционной привлекательности в Приволжском федеральном округе. Всего лишь пять инвестпроектов реализуются на той или иной стадии, да и те частью были запланированы еще при Маркелове. Еще пять заморожены — это проекты агрохолдинга «Акашево», они были запланированы его прежним хозяином Николаем Кривашем, ныне находящимся под следствием, и, скорее всего, так и не будут реализованы.

Большие налоги, высокая стоимость электроэнергии, отсутствие инвестплана вынуждают бизнес выбирать соседние регионы. Вдобавок к многочисленным экономическим проблемам и как следствие их в республике растет безработица, по этому показателю республика оказалась в «лидирующей» тройке по ПФО, а также в двадцатке регионов России с напряженной ситуацией на рынке труда.

Топ-50 административной и деловой элиты Марий Эл в первом квартале 2018 года

№ Персоналия Баллы 1 Александр Евстифеев – глава Республики Марий Эл 102 2 Сергей Сметанин – первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, руководитель администрации главы Республики Марий Эл 87 3 Петр Журавлев – главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл 78 4 Константин Косачев – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от правительства Республики Марий Эл в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 75 5 Сергей Беляков – прокурор Республики Марий Эл 71 6 Виктор Косарев – министр МВД Республики Марий Эл 70 7 Андрей Россошанский – первый заместитель председателя правительства Марий Эл 68 8 Сергей Кивачук – начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Марий Эл 67 9 Илга Дравниеце – заместитель председателя правительства Республики Марий Эл 66

Команда нового главы зациклена на самой себе, сторонние советы не воспринимаются, а критика воспринимается крайне болезненно. Нужно отметить, что новая власть удивительно быстро сращивается с остатками маркеловской управленческой команды, при этом маркеловские «отставники», по данным наших источников, собирают фронду нынешнему главе.

Основной минус управления регионом в том, что команда главы так до сих пор и не познакомила население с большими структурными проектами и занимается в основном деятельностью на уровне городского хозяйства. Мы помним, что Леонид Маркелов критиковался как раз за сосредоточенность на йошкар-олинском хозяйстве, работал, по сути, городским архитектором — и новый глава наступает на те же грабли. Вместо того, чтобы заниматься экономикой на региональном уровне, он выполняет и контролирует работу йошкар-олинского мэра. В основном — «благодаря» токсичному безынициативному окружению, не имеющему большого управленческого опыта и заточенному лишь на исполнительность. К примеру, глава региона лично дает инструкции мэру по наведению порядка в столице региона после зимнего периода и озадачивается прокладкой тротуаров все в той же Йошкар-Оле.

Достижения у новой власти есть, но они не сомасштабны фигуре главы республики и ее проблемам. Евстифеев дал старт строительству четырех детских садов, 16 машин скорой помощи были переданы в больницы республики, также ему удалось безвозмездно получить от мэрии Москвы полсотни автобусов и троллейбусов. Непонятно, правда, в каком они состоянии — утверждается, что транспорт устарел лишь по дизайну, да и, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Может быть, московский подарок спасет балансирующий на грани банкротства йошкар-олинский троллейбусный парк.

Евстифеев дал старт строительству четырех детских садов. Фото marpravda.ru



Житие Маркелова и вновь вскрывшиеся обстоятельства

Персона Леонида Маркелова также была включена в наш предварительный список для экспертного голосования, но экс-глава не набрал нужного количества голосов для прохождения в топ. Однако в него попали коллеги и партнеры опального политика, кроме того, как мы писали ранее, бывшая команда Маркелова сосредотачивается вокруг регионального отделения партии «Единая России», поэтому Леонид Игоревич продолжает незримо присутствовать на политической арене республики.

В череде множества обстоятельств и событий, связанных с делом Маркелова, выделим следующие.

В марте этого года на бывшего главу было заведено уже третье уголовное дело. По версии следствия, Маркелов незаконно перечислил своим личным охранникам под видом сотрудников администрации главы республики 6 млн рублей.

На заседании суда, который продлил арест Маркелова и его предполагаемой соучастницы Натальи Кожановой до 13 июля, экс-глава заявил: «Руководство страны было неправильно проинформировано, что является политической ошибкой». Именно «неправильное информирование», по его мнению, является причиной ареста. По словам же адвокатов, за год следствия в суде так не прозвучали реальные доказательства причастности обвиняемых к каким-либо преступлениям.

А в это время бывший министр госимущества в правительстве Маркелова Наталья Хайруллова получила срок за взятку — ее приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере однократного размера взятки (13 млн рублей). После задержания Хайрулловой Маркелов, будучи еще главой, выступил в ее защиту, заявив: «Может быть, и есть версия, что Хайруллова была задержана за взятку, но взятку она не брала. Это факт! Я еще раз авторитетно заявляю, что никаких денег Хайруллова не брала!» Ирония судьбы: всего через три месяца Леониду Игоревичу придется утверждать то же самое уже в отношении себя.

В марте этого года на бывшего главу было заведено уже третье уголовное дело. Фото marimedia.ru

Тем временем о новых подробностях причин ареста Леонида Маркелова рассказал телеграм-канал «МариЛенд» (не даем гиперссылку по понятным причинам). Как пишет канал, Маркелов тогда воспротивился решению администрации президента РФ о его дальнейшей карьерной траектории: «За две недели до событий, о которых пойдет далее речь, Маркелов в Москве узнает о решении Кириенко о своем уходе с поста главы. В случае добровольного ухода он получает гарантии того, что уходит без проблем и продолжает свою карьеру в Совете Федерации. Заявление об отставке Маркелов написал и на условия согласился. Но, приехав обратно в республику, опять потерял связь с реальностью и под давлением команды и партнеров начал усиленно интриговать и нарушать достигнутые с аппаратом президента договоренности. Заручившись поддержкой володинской команды при участии Кидяева (Виктор Кидяев — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, — прим. ред.), он через отделение «Единой России» и полностью подконтрольное Государственное собрание (парламент РМЭ, — прим. ред.) запускает процедуру передачи себе вакантного мандата депутата, но уже не для дальнейшего прохождения в Совет Федерации, а для назначения себя председателем Госсобрания Марий Эл (Минаков при таком раскладе отправлялся в его замы) — с тем, чтобы продолжить руководить республикой уже через законодательный орган РМЭ. Но эту попытку переворота Москва вовремя пресекла. Однако Маркелов не остановился и через оставшиеся доступные ему немногочисленные каналы, опять же в обход договоренностей, лоббировал назначение главой республики Кидяева».

Сравнение топов

Собственно персональный состав нового топ-50 по сравнению с февральским существенных изменений не претерпел, однако внутри рейтинга произошли довольно серьезные сдвиги. На первые места эксперты выдвинули представителей федеральных структур и силовиков, кадры же республиканского правительства начали терять позиции, что говорит о нарастании скептического отношения к евстифеевской версии кабмина. Также из первой десятки топа — и это, на первый взгляд, настоящая сенсация — выбыли бывшие лидеры — отец и сын Казанковы. Общее разочарование действиями новой власти сказывается и на них, поскольку Казанковы в свое время выступили как некие гаранты «правильности курса» Евстифеева. При этом в топ-50 вошел экс-кандидат в главы республики Сергей Мамаев — ныне член ЦК КПРФ, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Кировской области. Сергей Павлинович снова активизирует свое присутствие в доступном ему медийном пространстве Марий Эл. Казанковы же осваивают молочный рынок — разного вида молочная продукция поступает на реализацию в фирменные магазины Звениговского мясокомбината. Пора горячей публичной любви Евстифеева и Казанковых закономерно позади, их отношения перешли в дружески-нейтральную фазу, но впереди неминуемое размежевание политического поля между двумя дружественными сторонами.

Из обвальных падений стоит отметить «прыжок» с 11-го места на 43-е Лолиты Архестовой — врио министра финансов правительства РМЭ. Возможно, это следствие роста бюджетного долга и ухода из команды Евстифеева бывшего министра финансов Марий Эл Евгения Рыжакова. Последний покинул пост советника главы республики и фактически куратора Министерства финансов. Уход Рыжакова был спроецирован на всю команду Евстифеева как «людей, неспособных сработаться с местными кадрами».

Из обвальных падений стоит отметить «прыжок» с 11-го места на 43-е Лолиты Архестовой. Фото potokmedia.ru

При этом сам глава республики Александр Евстифеев вполне ожидаемо первый в топе. Он несколько потерял в количестве баллов, но отрыв от остальных рейтингуемых по-прежнему достаточно уверенный.

Вторым снова стал Сергей Сметанин — первый заместитель председателя правительства, руководитель администрации главы РМЭ. Эта позиция тоже не подвергается сомнению — на всех более-менее важных событиях Сметанин неизменно находится рядом с Евстифеевым. Это даже больше, чем тандем, — смахивает на постепенную раскрутку преемника, если бы таковой вдруг потребовался.

Третью позицию занял Петр Журавлев — главный федеральный инспектор по РМЭ, один из двух местных кадров из первой десятки (остальные все приезжие). Заметен в информационном поле региона благодаря постоянным встречам с общественностью, в основном патриотической направленности.

Четвертым стал Константин Косачев — член Совета Федерации РФ (представитель в сенате от правительства РМЭ). В марте встретился с Евстифеевым, на встрече было решено, что проблемы решать лучше совместно, чем порознь. В апреле Минфин США включил фамилию Косачева в свежий санкционный список.

Пятое место занял Сергей Беляков — 52-летний прокурор РМЭ, после долгого ожидания наконец прибывший в республику и приступивший к работе. Родился он в Казани, там же окончил университет. В 2007—2008 годах был главным прокурором Набережных Челнов, а дальше «пошел в регионы»: в 2008 году был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области, в 2013-м — на должность первого заместителя прокурора Дагестана. Его кандидатура на пост прокурора РМЭ была согласована еще 23 октября 2017 года на сессии Государственного собрания республики, но к своим обязанностям он приступил только в феврале 2018-го, после выхода соответствующего указа президента РФ. Столь длительное перемещение на новую должность объяснялось незавершенными делами на предыдущей работе в Дагестане. Марийским парламентариям новый прокурор заявил, что главным направлением деятельности возглавляемого им ведомства станет активизация борьбы с коррупцией. Интересно при этом (возможно, это всего лишь совпадение), что уход Белякова из Дагестана и приход в северокавказскую республику Артема Здунова были практически синхронизированы: 6 февраля 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение дагестанского парламента кандидатуру Здунова на должность председателя правительства республики, а 10 февраля Владимир Путин своим указом отправил Белякова в Йошкар-Олу.

Марийским парламентариям новый прокурор заявил, что главным направлением деятельности возглавляемого им ведомства станет активизация борьбы с коррупцией. Фото kidsher.ru

Ближе к моменту публикации топ-50 в отставку по собственному желанию ушел министр — полномочный представитель главы РМЭ Сергей Трухин, которого наши эксперты поставили на 25-е место в рейтинге. Его должность занял человек, которого можно назвать и «саратовским», и «подмосковным» (как известно, это самые распространенные в Марий Эл разновидности «варягов»). Николай Коротков окончил Саратовскую государственную академию права. До назначения на пост министра он с апреля 2017 года руководил секретариатом главы Марий Эл, а до этого — секретариатом председателя Арбитражного суда Московской области. Входит в совет директоров банка «Йошкар-Ола».

26 персон из топ-50 являются местными жителями, родившимися в республике, или условно местными, уже проживающими длительное время в Марий Эл.

ОПРОС

Герман Пирогов политолог За те примерно два года, когда верховная власть взялась активнее обычного менять глав российских регионов, ни один из признанных политобозревателей, которых я читаю с завидным постоянством, не написал, что направлять главой региона чужого, не сведущего в местных делах человека — это хорошо. Мало того, все чаще высказывается мысль, что и сами губернаторы по своим полномочиям и возможностям уже не могут относиться к элите власти. И я все более склоняюсь к этому мнению. На обоснование понадобилась бы целая статья, но доводов, поверьте, много, и они убедительны. Словом, согласен — да и то с большой неохотой — обсуждать позиции и перспективы не более пяти-семи человек, занимающих сейчас командные позиции в Марий Эл. Правда, протест, отвращающий от участия даже в этом, вызывает то обстоятельство, что свое будущее большинство из них связывают не с Йошкар-Олой.

Самир Сафаров общественно-политический деятель К сожалению, исходя из реалий создавшейся социально-экономической ситуации в Марий Эл, приходится отметить, что и на политическом небосклоне регионального уровня не произошло ожидаемых перемен, способствующих появлению новых политических персоналий. По всей видимости, общественности Марий Эл еще долгое время придется довольствоваться сложившейся ситуацией в ожидании каких-либо подвижек в этом направлении. Несмотря на то, что нынешним главой Марий Эл в самом начале его пути было заявлено о важности консолидации всех представленных в регионе политических сил и привлечения их к работе на благо общества, и несмотря на неоднократно предпринимаемые попытки привлечения таковых в его команду, Евстифееву так и не удалось создать альянс, способный «играть» на его половине поля. По тем или иным объективным и субъективным причинам ни одной из политических сил в регионе не посчастливилось склонить общественное мнение в свою сторону и, получив поддержку населения, сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Данное обстоятельство лишь подчеркнуло ошибочность политики Евстифеева. Как следствие: до сих пор оставлены без внимания и не нашли путей решения насущные финансовые, экономические и социальные проблемы в регионе. Причины этого, по всей вероятности, кроются в неспособности местных политических и административных элит работать поступательно и последовательно в одной команде из-за раздирающих их внутренних политических и экономических противоречий, заложенных еще при экс-губернаторе Маркелове. Стало очевидным, что диалог различных кланов местных элит невозможен ввиду принципиальных различий в оценке реальной политико-экономической ситуации, что, в свою очередь, и привело к невозможности формирования единого мнения о путях развития региона. Это обстоятельство стало основной причиной того, что за год, прошедший с момента вступления в должность, все попытки нового губернатора оживить деловую активность в регионе завершились безрезультатно. Немаловажным обстоятельством, повлекшим за собой несостоятельность команды Евстифеева в решении наиболее важных экономических и социальных вопросов развития региона, стали и изначально неверно расставленные акценты вновь выстраиваемой внутренней региональной политики. Фактически были проигнорированы и острые противоречия в управленческом аппарате, выявленные еще при предыдущем главе региона. Попустительством со стороны руководителя региона стала и нерешительность в действиях, направленных на противодействие коррупции в республике, что неоднократно отмечалось многими аналитиками. Оценивая персонально деятельность административной и деловой элиты Марий Эл, невозможно обойти вниманием тот факт, что на фоне безынициативности представителей местных элит наибольшую деловую, политическую и административную активность с высокой положительной динамикой роста, как и ранее, проявляет широко известный в политических и деловых кругах политик, с чьим именем связана реставрация власти в Марий Эл и последовавший после этого арест экс-губернатора Маркелова. Это депутат Законодательного собрания соседней Кировской области Сергей Мамаев. Активная деятельность этого политика, сумевшего в тяжелое для республики время принципиально объединить различные политические и общественные движения в регионе, способного, несмотря на мощное административное противодействие, работать на созидание и добиваться положительных результатов, давно привлекает внимание общественности региона и могла бы стать достойным примером для несостоявшихся управленцев. Необходимо также признать, что в ближайшее время действующему руководству региона будет крайне сложно найти оптимальные пути выхода из создавшегося положения, не сделав верных выводов из заведомо неудачных попыток главы Марий Эл построить диалог с местными элитами, разделенными на две конфликтующие между собой команды: «маркеловских» и «новых», стремящихся перехватить друг у друга власть в регионе. Таким образом, можно констатировать, что все попытки главы региона оживить деловую активность элит оказались безрезультатными и привели лишь к нарастанию экономической и политической напряженности в регионе, что, несомненно, негативно отражается на экономическом положении населения республики, ставшего невольным заложником ситуации.

Александр Конев журналист Неприятно удивила алкогольная инициатива главы республики. Экс-мэр марийской столицы Павел Плотников чуть ли не к каждой «наливайке» подходил индивидуально, с линейкой отмерял ее расстояние от объектов спорта и детского воспитания. Целую комиссию создал. А сейчас как-то решили широким поливом пройтись по алкоголю. И еще учредили дни трезвости. Не дай бог нашему дорогому Александру Александровичу в этот день оказаться на месте кассира одного из популярных супермаркетов Йошкар-Олы. Мне в других субъектах, учредивших дни трезвости ранее, доводилось быть свидетелем подобных скандалов. Русские так воюют только за Родину и за водку. А у полиции других дел ведь нет — только в магазины приезжать да возмущенных покупателей урезонивать.

Валентин Севастьянов общественный деятель В последнее время многие процессы в элитах подморозились. Многие ждут позыва, правил. Но, судя по всему, их не будет. Есть закон, единый для всех. Может, пришло время начинать работать на общих условиях? И вздохнуть спокойно.

Денис Долгов журналист регионального (Марий Эл) раздела интернет-журнала «7х7» После президентских выборов почти все внимание сосредоточено на федеральных новостях: новый срок Путина, новые проблемы в Сирии, новые санкции (Константин Косачев сверкнул попаданием в список и ярким комментарием на эту тему, где сенатор связал действия США по отношению к нему с переговорами во Франции), Скрипали, «разрешение», как это сказано в законопроекте, срочникам ехать в горячие точки по контракту… Последняя новость совсем свеженькая, но, думаю, ее будут обсуждать не меньше, чем вышеназванные.

Сама Марий Эл как-то затихла. Такое чувство, что каждому жителю больше нечем заниматься. Разве что запускать бумажные самолетики в 7 вечера, это дело богоугодное. Судьба определена на шесть лет вперед, а радости 70% населения не очень видно, да еще погода плохая и, не уверен в этом, но, возможно, у кого-то подкрадывается страх перед мусором. Слишком уж мы в своем маленьком регионе приятно дышим по сравнению с великой и ужасной Москвой и особенно ее окрестностями. Встреча Собянина с Евстифеевым невольно вызывает мысль: а не повезет ли сюда столичный барин свое барахло?

Давлетнур Карамурзин, Рустам Абдуллин