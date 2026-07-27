В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали более шести часов
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.
Ограничения действовали более шести часов.
Также в республике открыли все аэропорты.
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