KazanSummit: от генсека ОИС и министра Орешкина до открытия филиала Исламского банка Дубая

Главный казанский форум примет три тысячи участников из более чем 50 государств

Фото: Олег Тихонов

На десятом по счету KazanSummit ожидается участие трех тысяч человек из более чем 50 государств, которые разойдутся по 42 тематическим секциям. Как сегодня рассказали на брифинге в кабмине РТ, помимо деловой программы на площадке саммита снова организуют халяльную выставку, которая на этот раз превратится в целый халяльный город. О том, чего ждать от одного из ключевых деловых мероприятий в исламском мире, — в материале «Реального времени».

Самый большой и юбилейный

С 10 по 12 мая Казань в десятый раз примет Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». А юбилей — это повод подводить итоги. По словам главы АИР РТ Талии Минуллиной, за десять лет проведения саммита объем торговли Татарстана и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) увеличился на 32%, а количество стран-партнеров с 28 выросло до 35.

Сам KazanSummit подошел к своему юбилею с небывалым до этого масштабом. Свое участие в нем подтвердили 23 дипломатические миссии, которые представлены чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в России. В прошлом году, для сравнения, в саммите участвовали 15 послов. Число участников мероприятия за десять лет увеличилось в десять раз — до трех тысяч человек, а число стран-участников — в три раза. На сегодня это более 50 государств.

Из 27 российских регионов-участников на саммите два будут представлять председатели правительства — Северной Осетии (Алания) и Ингушетии. Из другие субъектов делегированы министры экономики, представители инвестиционных структур и финансовых институтов.

Программа саммита с годами расширяется, и в этом году представляет уже 42 тематические секции. На этот раз к ней еще добавился шоу-показ мусульманской моды, который пройдет вечером 11 мая.

В первый день работы саммита после делового завтрака Сбербанка, в 10 утра начнется пленарное заседание, на котором от Татарстана будут присутствовать президент Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев. Из первых лиц на федеральном уровне ожидается участие заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, и.о. министра экономического развития РФ Максима Орешкина, председателя «Внешэкономбанка» Сергея Горькова. Очень ждут на саммите генерального секретаря ОИС Юсефа Усаймина, министра экономики ОАЭ Султана бен Саид Аль Мансури, министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджида бин Абдулла аль-Касаби, генерального директора группы «Исламского Банка Дубая» (ИБД) Аднана Чилвана, вице-президента Группы «Исламского банка развития» Замира Икбаля, заместителя премьер-министра Казахстана Ерболата Досаева.

Саммитом заинтересовались 69 СМИ с 200 журналистами, в числе которых Russia Today Arabic. В этом году впервые освещать повестку мероприятия будет «Аль-Джазира».

Российский центр исламской экономики засосала правовая песочница

Переходя непосредственно к ожиданиям от KazanSummit 2018, Талия Минуллина первым делом рассказала о ходе работы над созданием Российского центра исламской экономики, который собираются открыть в Татарстане совместно со Сбербанком и «Исламским банком развития». Еще в феврале этого года глава АИР заявляла, что презентован центр будет как раз на саммите. Однако на данный момент из-за правовых аспектов создать новую структуру пока не получилось.

— Практически весь этот год ушел на то, чтобы мы поняли, какая должна быть у этого центра концепция, структура. И мы подошли сейчас уже к самому пику создания. Дело в том, что для того, чтобы такая структура как пилотный проект была здесь внедрена, необходим совершенно уникальный правовой экспериментальный режим — есть такой термин «правовая песочница», — пояснила Минуллина.

Добро на запуск экспериментального правового режима может дать только федеральный центр, поэтому впереди — сложный путь согласования проекта.

— Если такая концепция будет одобрена на федеральном уровне, то мы попробуем в Татарстане в качестве эксперимента начать выпускать некоторые исламские продукты и услуги, и если эксперимент окажется успешным, то мы сможем масштабировать этот опыт в субъекты России, — отметила руководитель АИР.

Новым крупным проектом, обсуждаемым в рамках саммита, может стать открытие филиала «Исламского Банка Дубая», который имеет свои подразделения в шести странах и планирует открыть его в России. По словам Минуллиной, они уже прорабатывали эту возможность с татарстанским отделением Нацбанка и сейчас вышли с ней на федеральный уровень. На KazanSummit же будет организовано обсуждение с представителями Нацбанка РТ и «Исламского Банка Дубая», которое поможет сформировать дорожную карту открытия филиала в Казани.

— Это тоже вопрос — какие услуги они будут здесь оказывать и насколько эти услуги регламентированы в нашем правовом поле, — дала комментарий руководитель инвестиционного агентства.

Еще один инвестиционный проект, над которым сейчас трудится АИР, касается немецкого инвестиционного фонда KGAL. Хотя Германия и не входит в число стран ОИС, подобные проекты все равно находятся у республики в приоритете.

— Фонд частный. Они располагают активами в объеме 21,5 млрд евро, это достаточный портфель активов, который позволяет им диверсифицировать свои вложения в разные страны, мы бы хотели попасть в число этих стран, — рассказала Минуллина.

Сейчас совместно с фондом республика проводит отбор проектов. Уже отобран проект в сфере недвижимости, предполагающий строительство жилого дома напротив озера Кабан, на улице Хади Такташа. Второй проект планируется запустить в сфере сельского хозяйства. Вместе с KGAL Агентство инвестиционного развития РТ планирует создать универсальную дорожную карту, чтобы потом масштабировать этот опыт при работе с другими иностранными фондами.

Неизбежно неудачный Центр исламского банкинга

Напомнила Талия Минуллина и о неудачном опыте создания несколько лет назад в республике Международной инвестиционной компании совместно с Саудовской Аравией — ТМИК. Работать компания не смогла из-за отсутствия для этого подготовленного правового поля.

— Мы сейчас пытаемся найти какие-то новые механизмы для того, чтобы суметь реализовывать такие проекты. Саудовская Аравия свою готовность в этом выражает, — отметила руководитель АИР.

Еще один неудачный опыт касается Центра исламского банкинга, оператором которого являлся «Татагропромбанк», признанный банкротом. Руководитель АИР, заметив, что в той же Кремниевой долине относятся с лояльностью к ошибкам при внедрении инноваций, дала понять, что центр партнерского банкинга в Татарстане не работает.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если ничего не делать — то ничего не получится. Татарстан на сегодняшний день — передовой регион за счет того, что мы огромное количество пилотных проектов делаем именно здесь, на нашей площадке. И неизбежно какие-то из них оказываются неудачными, — констатировала Минуллина.

Тем не менее полученный негативный опыт спикер назвала для Татарстана все равно «хорошим», объяснив это тем, что благодаря ему в республике появились люди с компетенциями, полученными в рамках этого опыта. Руководитель агентства констатирует, что спрос на исламский банкинг все-таки есть. В мире в последние пять лет ежегодно объем исламских финансов растет на 10—12%.

На KazanSummit построят халяльный город

Но вернемся к KazanSummit. Второй год в рамках мероприятия организуется выставка «Russia Halal Expo», которая расширилась с 51 экспонента до 72. Кроме того, если в прошлом году халяльную продукцию вынесли под шатер на территорию перед «Корстоном», то на этот раз она разместится на втором этаже центра и включит в себя не только продукты питания, но и сувениры, различные изделия и услуги.

— В этом году наша выставка будет проходить в формате небольшого халяльного города — у нас там будут и халяльная площадь, и туристическая улица, и сувенирная улица, и парк, где будут представлены наши национальные традиции, — рассказал председатель комитета по стандарту «Халяль» Марат Низамов.

Помимо татарстанской и российской продукции на выставке будут представлены товары и услуги из ОАЭ, Узбекистана, Ирана, Турции и нового участника — Саудовской Аравии.

В рамках «Russia Halal Expo» пройдут мастер-классы, а 10 мая, в 13.00, обсудят вопросы международной аккредитации татарстанских предприятий, чтобы они могли поставлять свою продукцию на экспорт.

Однако здесь не все так просто. По словам Талии Минуллиной, предприятия не готовы тратить деньги на сертификацию и лицензирование. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что экспансия иностранных рынков требует серьезных маркетинговых кампаний, которые, как и лицензирование, стоят немалых средств.