Эксперт Богданова-Шемраева назвала количество выходных дней в 2027 году
Четыре рабочих дня будут короче на один час
В 2027 году россиян ожидает 118 выходных дней, сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева, чьи слова приводит ТАСС.
По ее словам, при пятидневной рабочей неделе в 2027 году у граждан будет 247 рабочих дней и 118 выходных дней, включая нерабочие праздничные.
Она уточнила, что в соответствии с проектом производственного календаря, некоторые рабочие дни будут короче на один час: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Особое внимание стоит уделить 20 февраля, которое в 2027 году выпадает на субботу. Однако по плану этот день сделают рабочим, а выходной перенесут на понедельник, 22 февраля. Это позволит россиянам отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля.
Ранее россиянам объяснили, почему нет необходимости делать 31 декабря официальным выходным.
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