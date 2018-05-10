Глава ВЭБа: достройка КЗСК потребует более 8 миллиардов рублей

Председатель ВЭБа Сергей Горьков на пресс-конференции в рамках KazanSummit рассказал подробности плана по спасению «КЗСК-Силикон».



«Мы как раз сейчас рассматриваем возможность, как в этой комбинированной истории рассмотреть эти два завода, находящиеся на одной площадке, как единое целое. Правильно спланировать стратегию для актива, сделать так, чтобы этот актив не только зажил, но еще был модернизирован», — передает слова Горькова корреспондет «Реального времени».

По его словам, сейчас они рассматривают новую комбинированной стратегию, чтобы не получилось так, что новое производство «кучками» находится на территории старого.



«Мы обсуждаем стратегию рассматривать их не по отдельности, а, возможно, вместе. Чтобы как результат завод смог работать в полную мощность, был достроен и при этом модернизирован старый. Мы поставили цель не просто тушить пожар, что называется сейчас, а решить проблему стратегически», — добавил Горьков.

Отмечается, что достройка завода требует порядка 8 млрд рублей, а после дооценки появилась цифра в 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ключевой 20-процентный пакет акций «Казанского завода синтетического каучука» перейдет в собственность Внешэкономбанка до конца мая. Подробности в материале «Реального времени».