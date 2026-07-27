Зюганов похвалил Татарстан за сохранение наследия

Парламентарий также остался доволен праздником Уяв

Фото: Максим Платонов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов похвалил Татарстан за успешное сохранение своего исторического и культурного наследия. Он высоко оценил недавний национальный праздник Уяв, который прошел в республике, и поблагодарил раиса республики Рустама Минниханова и его команду за организацию мероприятия. Его слова прозвучали в выступлении на заседании Госдумы.

— Мы только что провели замечательный праздник Уяв в Татарстане, и я благодарю Минниханова и его команду. Они сделали все возможное, чтобы сохранить и лесное хозяйство, и управление, и единство истории и культуры. Все ленинские места находятся в идеальном состоянии, — отметил Зюганов.

В то же время он раскритиковал ситуацию в других регионах страны, заявив, что некоторые из них продолжают «забивать мавзолей», проявляют нерешительность в вопросе возвращения Волгограду исторического названия Сталинград и не восстанавливают памятник Феликсу Дзержинскому. Кроме того, Зюганов призвал к усилению борьбы с коррупцией и преступностью.

Ранее Минниханов вручил Зюганову орден «Дуслык» во время празднования Уява.

Никита Егоров