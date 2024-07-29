ЧП с поездом Казань — Адлер, новые заболевшие лихорадкой Западного Нила, прорыв дамбы в Карелии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 июля.
- Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области в результате столкновения с КАМАЗом. По последним данным, в поезде находилось 813 человек, среди них дети. Подробнее — в материале «Реального времени».
- По факту происшествия в Волгоградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. По данным РЖД, водитель автомобиля, столкнувшегося с поездом, грубо нарушил правила дорожного движения. КАМАЗ выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
- По информации разных источников, в результате ЧП с поездом в больнице находятся 30 человек. Среди них 10 детей. Двое взрослых — водитель грузовика и пассажирка поезда — находятся в тяжелом состоянии. Также около ста пассажиров получили медицинскую помощь на месте происшествия.
- По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша на железнодорожном вокзале в Казани начала работу мобильная приемная для родственников пассажиров поезда. Для тех, кто пострадал в аварии или ищет информацию о своих близких, работают горячие линии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи нуждающимся. АО «ФПК» возместит пассажирам поезда Казань — Адлер, попавшим в ДТП, полную стоимость проезда.
- В поезде Казань — Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. Среди них 18 детей и пять взрослых. Никто не пострадал. Также среди пассажиров есть жители Зеленодольского района. В настоящее время правительство Татарстана взаимодействует с правительством Волгоградской области, чтобы установить данные о количестве жителей Татарстана, пострадавших в результате схода с рельсов поезда Казань — Адлер. В казанском регионе ГЖД сообщили, что на инфраструктуре путей города трагедия не отразится.
- Российский певец и композитор Петр Налич выступит в качестве хедлайнера на фестивале «Итиль». В этом году этно-праздник состоится в четвертый раз в парке Горького. 10 августа на сцене выступят 13 коллективов и артистов из разных частей страны.
- Пресс-служба Госдумы сообщила, что для новых граждан России, получивших гражданство после начала специальной военной операции, могут увеличить срок службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст.
- В результате прорыва дамбы в Беломорско-Балтийском канале в Карелии погиб один человек. Еще семеро (в их числе трое детей) найдены живыми. До этого сообщалось о шестерых пропавших без вести.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о росте числа зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в регионе. На данный момент зафиксировано шесть эпизодов.
- Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что видеохостинг YouTube подпадает под действие поправки об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более чем 10 тыс. подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. До этого Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку об обязанности владельцев таких каналов.
- Мосгорсуд рассматривает дело о поставке 9 млн пайков в ВС России по завышенной цене. Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова составила 1,3 миллиарда рублей.
- Верховный суд Татарстана поставил точку в коррупционном деле бывшего директора казанского Учебного центра ФАС России и бывшего замглавы УФАС Марий Эл Булата Салимзянова. С учетом правок апелляционной инстанции он приговорен к уголовному штрафу в 600 тысяч рублей, а срок лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе увеличен до 3 лет и 2 месяцев (на 2 месяца).
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин познакомил коллектив компании «Татлизинг» с новым руководителем. На эту должность назначен Айрат Галимбеков, ранее занимавший пост заместителя генерального директора предприятия.
- В Татарстане планируется строительство трех новых комплексов по переработке отходов (КПО) в Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах. Это стало возможным после успешного прохождения историко-культурной экспертизы участков под проектирование объектов.
- В этом году в Казани на реализацию национальных программ направили 10,1 миллиарда рублей. Всего в столице Татарстана выполняется 11 проектов из 13 республиканских.
- Казанский «Ак Барс» подписал однолетний контракт с 29-летним канадским нападающим Ником Петаном. Также команда по обоюдному согласию прекратила сотрудничество с защитником клуба Вячеславом Войновым.
- В России создадут Морскую коллегию для повышения координации в сфере реализации национальной морской политики, сообщил помощник президента Николай Патрушев. По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов страны в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности государства.
Ключевые события 887-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.
- Всего с начала проведения СВО уничтожили: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1 392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 178 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Елизавета Пуншева
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