Петр Налич станет хедлайнером фестиваля «Итиль» в Казани
Российский певец и композитор Петр Налич выступит в качестве хедлайнера на фестивале «Итиль».
«Итиль» — это фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья, который пройдет этим летом в Татарстане. Он объединит музыку, театр, моду, кино и другие направления современного искусства.
Фестиваль призван стать площадкой для межкультурного диалога и обмена опытом между творческими коллективами из разных регионов России.
Напомним, что хедлайнерами третьего фестиваля новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» в прошлом году стали поп-исполнительница Сюзанна и экспериментальная группа из Петербурга Settlers.
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