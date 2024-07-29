Петр Налич станет хедлайнером фестиваля «Итиль» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Российский певец и композитор Петр Налич выступит в качестве хедлайнера на фестивале «Итиль».

«Итиль» — это фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья, который пройдет этим летом в Татарстане. Он объединит музыку, театр, моду, кино и другие направления современного искусства.

Фестиваль призван стать площадкой для межкультурного диалога и обмена опытом между творческими коллективами из разных регионов России.



Напомним, что хедлайнерами третьего фестиваля новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» в прошлом году стали поп-исполнительница Сюзанна и экспериментальная группа из Петербурга Settlers.



Анастасия Фартыгина