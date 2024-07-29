В результате прорыва дамбы в Беломорско-Балтийском канале в Карелии погиб один человек
В результате прорыва дамбы в Беломорско-Балтийском канале в Карелии погиб один человек, сообщает ГУ МЧС региона. Еще семеро (в их числе трое детей) найдены живыми, уточняет ТАСС.
Напомним, ЧП произошло сегодня утром — течением размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала.
Сейчас в Сегежском округе Карелии действует режим ЧС, после происшествия три дома разрушены водяной стихией.
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
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