В результате прорыва дамбы в Беломорско-Балтийском канале в Карелии погиб один человек

В результате прорыва дамбы в Беломорско-Балтийском канале в Карелии погиб один человек, сообщает ГУ МЧС региона. Еще семеро (в их числе трое детей) найдены живыми, уточняет ТАСС.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром — течением размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала.

Сейчас в Сегежском округе Карелии действует режим ЧС, после происшествия три дома разрушены водяной стихией.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.