Дубль Даку принес победу «Спартаку» над «Рубином»
Казанцы разгромно уступили в Москве
«Рубин» в матче 11-го тура РПЛ уступил «Спартаку» со счетом 0:4.
В составе «красно-белых» дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, еще по голу забили Пабло Солари и Манфред Угальде.
В связи с поражением у казанского клуба осталось 12 очков после 11 туров.
Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Крыльев Советов» 24 октября.
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