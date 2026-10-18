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Дубль Даку принес победу «Спартаку» над «Рубином»

20:47, 18.10.2026

Казанцы разгромно уступили в Москве

Дубль Даку принес победу «Спартаку» над «Рубином»
Фото: Сергей Козлов

«Рубин» в матче 11-го тура РПЛ уступил «Спартаку» со счетом 0:4.

В составе «красно-белых» дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, еще по голу забили Пабло Солари и Манфред Угальде.

В связи с поражением у казанского клуба осталось 12 очков после 11 туров.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Крыльев Советов» 24 октября.

Евгений Романов

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