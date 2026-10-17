Эксперт предрек изменения в «Рубине» в связи с плохими результатами

Пименов считает, что клуб отреагирует на крупное поражение от «Оренбурга»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов предрек изменения в «Рубине» в связи с плохими результатами. Эксперт считает, что в казанском клубе могут отреагировать на крупное поражение команды от «Оренбурга» (1:4) в Кубке России.

— «Рубин» же, мне кажется, готов что-то менять или кого-то. Возможно, будут изменения, — сказал Пименов в эфире «Матч Премьер».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Рубин» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 12 очков и занимает девятое место в чемпионате. Ранее казанцы дважды проиграли дома — московскому «Динамо» (0:1) в чемпионате и «Оренбургу» (1:4) в Кубке страны.



Зульфат Шафигуллин