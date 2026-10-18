Франк Артига прокомментировал возможную отставку из «Рубина»
Главный тренер казанцев — о своем положении на посту наставника
Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал свою возможную отставку из казанского клуба.
— Я убежден, что мы сможем переломить ситуацию. Нас ждут два матча: «Факел» и «Крылья Советов». Домашние матчи. Они будут как финал. Нужно показать свою реакцию. Команда будет готовиться, и она уже жила на базе. Мы понимаем, что в следующем матче много стоит на кону. Работать и анализировать. И тренер, и футболисты должны показать реакцию, — заявил Артига на пресс-конференции.
Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет 24 октября против «Крыльев Советов».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».