После схода поезда Казань — Адлер с рельсов под Волгоградом возбуждено уголовное дело
Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после схода с рельсов вагонов поезда Казань — Адлер под Волгоградом.
По данным СК, ж/д переезд, на который выехал КАМАЗ, был нерегулируемым.
Число пострадавших устанавливается.
Подробнее о ЧП — в материале «Реального времени».
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