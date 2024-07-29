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После схода поезда Казань — Адлер с рельсов под Волгоградом возбуждено уголовное дело

13:51, 29.07.2024
После схода поезда Казань — Адлер с рельсов под Волгоградом возбуждено уголовное дело
Фото: предоставлено Уральской транспортной прокуратупой

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после схода с рельсов вагонов поезда Казань — Адлер под Волгоградом.

По данным СК, ж/д переезд, на который выехал КАМАЗ, был нерегулируемым.

Число пострадавших устанавливается.

Подробнее о ЧП — в материале «Реального времени».

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