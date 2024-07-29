Владельцев YouTube-каналов с более 10 тыс. подписчиков из России обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что видеохостинг YouTube подпадает под действие поправки об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более чем 10 тыс. подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор, пишет ТАСС.

До этого комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку об обязанности владельцев таких каналов. Соответствующие изменения были внесены ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

Глава комитета Александр Хинштейн пояснил, что для владельцев таких каналов вводится запрет распространять нелегальную информацию.

Недавно Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео на YouTube для стационарных компьютеров может быть снижена на 40%. К концу этой недели ожидается снижение скорости до 70%.