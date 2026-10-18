«Динамо» победило «Стрелу-Ак Барс» в финале чемпионата России по регби

Казанцы вели в счете после первой половины игры, но не смогли удержать победный результат

Фото: Динар Фатыхов

«Динамо» победило «Стрелу-Ак Барс» в финале чемпионата России по регби со счетом 26:20. Команда Джей Пи Нила сложила свои полномочия действующего чемпиона турнира.

Казанцы вели в счете после первой половины игры, но не смогли удержать победный результат. По окончании встречи на послематчевом рукопожатии произошел конфликт между командами, игроки немного потолкались друг с другом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В матче за третье место красноярский «Енисей-СТМ» разгромил «Красный Яр» со счетом 52:24 (30:17 в первой половине игры).

Таким образом, московское «Динамо» завоевало золотые, а «Стрела-Ак Барс» — серебряные медали чемпионата России по регби.

Зульфат Шафигуллин