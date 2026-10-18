«Рубин» сыграет в Москве против «Спартака» в матче РПЛ

Встреча в столице начнется в 18.45 по мск

Фото: Сергей Козлов

Сегодня «Рубин» сыграет в Москве против «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице страны начнется в 18.45 по московскому времени.

«Рубин» после десяти сыгранных туров набрал 12 очков и перед началом тура делил шестое место с четырьмя клубами. В активе казанцев всего две победы, шесть ничьих и два поражения. «Спартак» идет пятым с отрывом от «Рубина» на восемь очков.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Ранее в текущем сезоне команды встречались в Казани в рамках группового этапа Кубка России, встреча завершилась вничью 1:1 и победой хозяев в серии пенальти.

«Рубин» проиграл два последних матча — московскому «Динамо» (0:1) и «Оренбургу» (1:4). Сегодняшний матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Напомним, ранее эксперт предрек изменения в казанском «Рубине» из-за крупного поражения от оренбуржцев.

Зульфат Шафигуллин