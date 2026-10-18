«Ак Барс» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанцы разгромили «зубров» со счетом 4:1
«Ак Барс» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в столице Беларуси завершилась со счетом 4:1.
В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Альберт Яруллин, Денис Зернов, Алексей Бывальцев и Митчелл Миллер.
У «Динамо» единственный гол забил нападающий Илья Усов.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 21 сентября против «Торпедо» дома.
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