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«Ак Барс» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

19:34, 18.10.2026

Казанцы разгромили «зубров» со счетом 4:1

«Ак Барс» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в столице Беларуси завершилась со счетом 4:1.

В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Альберт Яруллин, Денис Зернов, Алексей Бывальцев и Митчелл Миллер.

У «Динамо» единственный гол забил нападающий Илья Усов.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 21 сентября против «Торпедо» дома.

Евгений Романов

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