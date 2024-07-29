Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области

Фото: Максим Платонов

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области. Ранее уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По предварительным данным, на нерегулируемом переезде, расположенном на Котельниково — Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер с грузовым транспортным средством марки КАМАЗ. В результате этого произошло опрокидывание нескольких пассажирских вагонов.

Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. На месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь. По некоторым данным, пострадало не менее 20 человек.

Разиль Самигуллин