Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области. Ранее уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
По предварительным данным, на нерегулируемом переезде, расположенном на Котельниково — Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер с грузовым транспортным средством марки КАМАЗ. В результате этого произошло опрокидывание нескольких пассажирских вагонов.
Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. На месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь. По некоторым данным, пострадало не менее 20 человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.