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Сход поезда в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре железнодорожных путей Казани

14:00, 29.07.2024
Сход поезда в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре железнодорожных путей Казани
Фото: Максим Платонов

Сход поезда с рельсов в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре железнодорожных путей Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского региона Горьковской железной дороги.

— Поезд сошел на инфраструктуре Приволжской железной дороги. <...> Нашу инфраструктуру это никак не затронуло, — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.

Елизавета Пуншева
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