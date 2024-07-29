Сход поезда в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре железнодорожных путей Казани
Сход поезда с рельсов в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре железнодорожных путей Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского региона Горьковской железной дороги.
— Поезд сошел на инфраструктуре Приволжской железной дороги. <...> Нашу инфраструктуру это никак не затронуло, — отметили в пресс-службе.
Напомним, сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.
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