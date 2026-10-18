Евгений Семененко завоевал золото на Гран-при в Казани

По сумме короткой и произвольной программ фигурист набрал 296,13 балла

Фото: Реальное время

Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда». По сумме короткой и произвольной программ фигурист набрал 296,13 балла.

Комментируя свое выступление, фигурист признался, что испытывает прежде всего облегчение: «Нужно быть сконцентрированным на соревнованиях и показать свой результат тренировок. Радостно, что на этих соревнованиях получилось хорошо откатать как короткую, так и произвольную».

Отвечая на вопрос о том, что сложнее, настроиться на короткую или на произвольную программу, Семененко отметил, что главная сложность заключается в поддержании формы: «Из раза в раз выходить и каждый раз катать, выкладываться в физическом плане, это непросто. Но на это и существуют тренировки, чтобы было тяжело в учении, легко в бою».

Серебро завоевал Андрей Мозалев, набравший 252,16 балла. Тройку замкнул Артем Ковалев с результатом 247,88 балла.

Ранее сообщалось, что среди женщин в одиночном катании победу одержала Камилла Нелюбова.

Алсу Сабирзанова