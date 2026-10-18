БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Санкт-Петербурге

Все сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, пострадавших нет

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге беспилотник атаковал логистический центр Ozon, на месте произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в соцсетях компании.

Все сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В компании сообщили, что товары скрыты с витрины маркетплейса, поставки от продавцов в этот комплекс приостановлены. Ozon отменит заказы, которые не сможет доставить с других объектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также отмечено, что логистические маршруты начали перераспределять между другими логистическими центрами. Данный объект временно будет выполнять другие задачи без приема поставок от продавцов.

Напомним, этой ночью Ленинградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о пострадавших объектах инфраструктуры.

Зульфат Шафигуллин