Водитель столкнувшегося с поездом КАМАЗа нарушил ПДД

Фото: скриншот видео очевидцев

Водитель автомобиля, столкнувшегося с поездом, грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

КАМАЗ выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.

Галия Гарифуллина