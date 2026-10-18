Экс-капитан казанского «Динамо» Гамова вошла в Международный зал славы волейбола

Церемония принятия состоялась 17 октября в США

Российская волейболистка Екатерина Гамова официально включена в Международный зал славы волейбола (IVHF). Церемония принятия состоялась 17 октября в городе Холиок (штат Массачусетс, США).

Гамова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001). В России волейболистка выиграла все основные турниры, в том числе в статусе капитана казанского «Динамо».

Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, до Гамовой был олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин, введенный туда в 2021 году.

Напомним, российские клубы и сборные временно отстранялись от международных турниров с весны 2022 года по осень 2026 года.

Зульфат Шафигуллин