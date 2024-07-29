Казанский «Ак Барс» расторг контракт с защитником клуба Вячеславом Войновым
Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию расторг контракт с защитником клуба Вячеславом Войновым.
В прошедшем сезоне Вячеслав Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
По имеющейся информации, игрок вскоре перейдет в нижегородское «Торпедо». Вместе с ним также может уйти и нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.
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