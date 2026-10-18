«Стрела-Ак Барс» сыграет с «Динамо» в Москве в финале чемпионата России по регби

Казанская команда начнет свой финальный матч в 12.30 по мск

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Москве состоится финал чемпионата России по регби между казанским клубом «Стрела-Ак Барс» и столичным «Динамо». Стартовый удар по мячу запланирован на 12.30 по московскому времени на стадионе «Москвич».

«Стрела-Ак Барс» является действующим чемпионом турнира. В прошлом году в финальном поединке казанцы обыграли московское «Динамо» со счетом 32:30. В текущем первенстве в полуфинале «Стрела-Ак Барс» оказалась сильнее красноярского «Енисея-СТМ», а столичная команда одолела «Красный Яр».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главным арбитром нынешней встречи выбран Алексей Куликов. По запросу «Стрелы-Ак Барс» назначение судьи произошло путем слепого жребия из четырех кандидатов.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Динамо» успело выиграть Суперкубок России, Кубок России по регби и Кубок России по регби-7.

С какими ожиданиями главный тренер «Стрелы-Ак Барс» смотрит в сторону финала и какими эмоциями наполнен наставник в преддверии главного матча сезона — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин