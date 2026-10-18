«Металлург» объявил о расставании с главным тренером Разиным

Об этом сообщил директор клуба Алексей Жлоба

Хоккейный клуб «Металлург» прекратил сотрудничество с главным тренером Андреем Разиным по соглашению сторон. Об этом сообщил директор клуба Алексей Жлоба в телеграм-канале команды.

— Хоккейный клуб «Металлург» и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. В первом сезоне под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина, однако в двух последующих вылетал в первом раунде и финале конференции соответственно. В текущем сезоне команда занимает первое место в общей таблице КХЛ.

Ранее Разин был отстранен от должности главного тренера «Металлурга» из-за некоторых моментов, вместо него временно исполняющим назначили Владимира Воробьева. Почему так произошло — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин