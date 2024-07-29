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Российские военные освободили село Волчье в ДНР

14:11, 29.07.2024
Российские военные освободили село Волчье в ДНР
Фото: Максим Платонов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — уточняет Минобороны России.

26 июля войска России освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области.

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