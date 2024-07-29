Российские военные освободили село Волчье в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — уточняет Минобороны России.
26 июля войска России освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области.
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