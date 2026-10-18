Анвар Гатиятулин: «Мы решаем те задачи, которые ставили еще летом»
Главный тренер «Ак Барса» — об итогах матча с минским «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (4:1).
— Я говорил перед матчем: мы решаем те задачи, которые ставили еще летом, когда стало понятно, что большая группа игроков получит роли, с которыми раньше в своей карьере не сталкивалась. Поэтому для нас важно рационально играть все 60 минут. Если брать сентябрь, нам нужно было проверить и понять наш потенциал на данный момент, понять, где мы находимся. Перед этим была домашняя серия, в которой из десяти очков мы взяли два. Хотя могли взять больше, но где-то своими действиями позволяли соперникам убегать в контратаки. Поэтому идем от матча к матчу, разбираем и анализируем эти моменты. Сейчас попробовали немного другой вариант игры. Будем смотреть и анализировать. Несмотря на ход матча, сегодня правильно реагировали на изменения и рационально играли все 60 минут, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
Следующий матч в КХЛ казанцы проведут 21 октября дома с «Торпедо».
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